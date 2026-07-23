글로벌 반도체·AI 리더 美서 회동… 피크아웃 우려 잠재우나

이재용 삼성전자·최태원 SK그룹·정의선 현대차그룹 회장과 이해진 네이버 이사회 의장이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 미국에서 다시 만날 것으로 보인다. 호남권 메모리 반도체 생산시설(팹)·인공지능(AI) 팩토리·AI 데이터센터 구축 계획이 발표된 뒤 만남인 만큼 양국 AI 기업 리더들이 공급망·기술협력 방안을 논의할 것이란 전망이 나온다.

이재용 삼성전자 회장(왼쪽)과 정의선 현대차그룹 회장(오른쪽)이 지난해 10월 젠슨 황 엔비디아 CEO와 서울 강남구 한 치킨집에서 포즈를 취하고 있다. 공동취재

22일 업계에 따르면 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 삼성, SK, 현대차그룹, 네이버와 엔비디아, 오픈AI, 앤트로픽, 브로드컴 등 주요 AI 기업 수장들이 한국 정부가 주최하는 ‘샌프란시스코 AI 서밋’ 행사에 참석한다. 황 CEO와 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO를 포함한 국내외 AI 기업 관계자 150여명이 모일 전망이다.

국내 기업 총수들과 빅테크(거대기술기업) 대표들은 서밋 이후 이재명 대통령이 주최하는 만찬을 함께한다. 미국 현지에서 AI 인프라 협력을 위한 ‘제2의 깐부회동’이 이뤄질지 주목된다.

이번 회동이 성사되면 글로벌 AI 시장에서 메모리 반도체와 그래픽처리장치(GPU), 생성형 AI 분야를 대표하는 기업 리더들이 사실상 처음 한자리에 모이게 된다.

최태원 SK그룹 회장(오른쪽)이 황 CEO와 지난달 7일 서울 강남구 한 치킨집에서 주먹인사를 하고 있다. 연합뉴스

AI 산업이 반도체와 AI 모델·서비스 등 개별 상품으로 경쟁하던 시기를 지나 반도체·데이터센터·AI 모델을 하나의 시스템(풀스택)으로 최적화하는 구조로 전환되면서 기획부터 서비스까지 공동 설계하는 파트너십이 중요해졌다. AI 반도체 핵심 부품을 공급하고 인프라와 서비스를 모두 갖춘 국내 기업들이 빅테크 핵심 파트너로 부상했다는 평가다.

황 CEO는 지난달 방한 당시 “한국과 함께 미래를 만들어 나가는 것에 강한 동기부여와 설렘을 느낀다”며 “한국에는 로봇공학과 AI 인프라 분야에 큰 기회가 있고, 한국 기업들과의 파트너십을 통해 해외 사업을 확장할 기회도 많다”고 말했다. 그는 “우리(엔비디아) 기술 없이는 첨단 슈퍼컴퓨터를 구축하는 것이 불가능하고, 이제 (한국 기업들과) 훌륭한 파트너십을 맺었으니 함께 이 산업을 키워 나갈 것”이라고 덧붙이기도 했다.

이해진 네이버 이사회 의장(오른쪽)이 지난달 8일 경기 성남시 네이버 사옥 1784에서 황 CEO와 기념 촬영을 하고 있다. 뉴스1

이번 회동에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 차세대 고대역폭메모리(HBM) 공급과 AI 팩토리, 데이터센터 구축 방안 등이 논의될 것으로 보인다. 국내 기업들은 수백∼수천조원 규모의 대규모 인프라 투자 방안을 최근 발표한 바 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 지난달 정부가 발표한 ‘3대 메가프로젝트’와 연계해 호남권에 800조원을 투자해 메모리 반도체 팹 4기를 구축하고, SK·네이버는 황 CEO와 각각 기가와트급 AI 팩토리 구축 구상을 발표했다.

기업들은 전략적 파트너 투자와 고객사 장기계약, 프로젝트 파이낸싱 등을 통해 자금을 조달할 계획이다. 거대 자금을 운용하는 협력사들과의 논의가 필수적이다. 이 의장이 황 CEO와 회동 전에 최수연 네이버 대표 등과 글로벌 대체자산운용사 브룩필드의 캐나다 본사를 방문해 AI 인프라 투자 재원 확보에 나서는 배경이기도 하다. 이에 이번 회동에서 GPU 도입 규모와 공급 일정, 전력·냉각 설비 확보, HBM 개발 로드맵과 AI 팩토리 공동 구축 등 기존 협력안을 실행할 구체적인 방안이 논의될 것이란 관측이 나온다.

글로벌 금융시장도 이번 회동을 주시할 것으로 보인다. 최근 빅테크의 AI 투자가 단기간 급증한 데 비해 수익화 속도가 더디고, 향후 하이퍼스케일러(초대형 클라우드 사업자)의 설비투자 증가율이 둔화할 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 반도체가 시장의 과밀 투자 대상으로 꼽히면서 AI 관련주 변동성도 커졌다. 이런 상황에서 메모리와 GPU, AI 서비스를 대표하는 기업 수장들이 투자 확대와 장기 협력을 재확인할 경우 AI 피크 아웃(정점 이후 둔화)에 대한 우려를 줄일 수 있을 것으로 보인다.

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