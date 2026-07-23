10년 후 AI로 총요소생산성 최대 3.5% ↑…연간 25만개 일자리 사라져 [경제레이더]

생성형 인공지능(AI) 확산으로 향후 10년간 우리 경제의 총요소생산성(TFP)이 최대 3.5% 증가할 것이란 한국개발연구원(KDI)의 분석이 나왔다. 다만, 중·고숙련 직종을 중심으로 10년 후 노동시장에서 연간 25만개 이상의 일자리가 사라질 것으로 예측돼 사회안전망을 강화할 필요가 있다는 제언이 나온다.

AI. 게티이미지뱅크

남창우 KDI 선임연구위원은 이런 내용을 담은 ‘AI의 거시경제 영향 분석’ 보고서를 22일 공개했다. 보고서에 따르면 2017~2023년 AI 활용 기업의 비중은 1%에서 6%로 상승했는데 정보통신, 금융 등에서 활용률이 높았다. AI 도입은 기업의 상용근로자 1인당 매출액을 약 20% 증가시키는 것으로 추정됐다. 특히 AI가 단독으로 도입될 때보다 IoT(사물인터넷) 등 다른 기술과 결합될 때 의미 있는 성과가 나타났다. 생성형 AI 확산은 향후 10년간 TFP를 1.5%~3.5%(연간 0.15%포인트~0.35%포인트) 증가시킬 것으로 분석됐다. TFP는 노동, 자본과 함께 잠재성장률을 구성한다.



현재 AI 기술 수준에서 일부 과업이 AI로 자동화될 가능성이 있는 직업은 전체의 72%로 분석됐다. 특히 연구개발(R&D)·정보통신, 경영·사무와 같이 디지털 정보 처리와 규칙 기반 의사결정이 많은 직군에서 세부과업이 AI로 자동화될 가능성이 높았다. 현재 경제성이 있어 AI로 자동화될 수 있는 경제규모는 일자리 기준 1.4%, 매출액 기준 1.8% 수준이었다. 하지만 10년 후에는 일자리 기준 8.1%, 매출액 기준으로 10.5%의 경제규모가 AI 자동화의 영향을 받을 것으로 추정됐다. 보고서는 10년 후 전문가·사무·판매 등을 중심으로 연간 약 25만6000개(2024년 기준 취업자의 2.1%)의 일자리가 사라질 것으로 예측했다.



남 선임연구위원은 “중기적(3~5년)으로 직무전환 훈련 등을 논의하는 AI 관련 노사정 상설협의체 구성을 고려할 수 있다”면서 “사회안전망을 정비해 구조적 전환으로 일시적 실직·소득 감소를 겪는 근로자들을 보호해야 한다”고 제언했다.

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