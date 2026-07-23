[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 23일 (목요일) 65년생 가족 건강, 미리 챙기세요

96년생 가지런한 상태를 유지해야 한다. 84년생 벗을 가까이 하면 크게 얻는다. 72년생 함께 소유하는 일은 삼가하라. 60년생 정신적인 안정을 취하고 일을하자. 48년생 다수의 사람들과 의논하자. 36년생 차분하게 대응하면 어렵지 않다.

97년생 적을 알고 나를 안다면 백전백승. 85년생 벗을 가까이 하면 크게 얻는다. 73년생 신분상승의 기운이 강하다. 61년생 돈은 들어오는데 지출이 많은 운이다. 49년생 실패담을 듣는 것도 좋은 일이다. 37년생 일에 대한 지식이 늘어난다.

98년생 푼돈 때문에 눈을 붉혀봤자 득이 없다. 86년생 재성이 비치니 재물이 모이는구나. 74년생 일을 기다리지 말고 먼저 나서라. 62년생 실천에 어려울 때는 아직 시기상조다. 50년생 제대로 알지 못하면 관여 말자. 38년생 능력을 과용하면 불리해진다.

99년생 만남이 성사되도 차분히 처신하라. 87년생 남에게 먼저 베풀면 보답 받는다. 75년생 실패해도 다시 일어서는 운이다. 63년생 신규업은 오랜 시일이 요구된다. 51년생 문제의 핵심을 정확히 인지하자. 39년생 중요한 사실은 타인이 먼저 알고 있구나.

00년생 좋고 나쁜을 가늠하기 어려운 날이다. 88년생 언제나 정에 이끌리면 일을 망친다. 76년생 이성과의 관계가 원만하게 하라. 64년생 오전에 금전이 들어오고 오후에 좋은 사람 만남. 52년생 나서야 할 곳은 장애가 있구나. 40년생 가족의마음을 깊이 생각해 보라. 28년생 스스로 행하지 않으면 결과가 없다.

01년생 만남의 자리에서 새로운 사랑이 형성된다. 89년생 서두르지 마라, 행운이 넘친다. 77년생 직장에서 소소한 불화가 있다. 65년생 가족에 건강을 조심하자. 53년생 모든 약속은 오후1-5시가 좋다. 41년생 유행병 음식물을 조심하자. 29년생 미뤄두었던 사소한 일상부터 챙겨라.

02년생 기술적인 업종은 영업이 양호하다. 90년생 몸이 불편하니 만사가 귀찮다. 78년생 신용은 자신을 발전 시킨다. 66년생 돈이 많이 들어오는것 같은데 수익이 적다. 54년생 변동은 아직 시일이 필요하다. 42년생 가족의 소중함을 다시 느낀다. 30년생 아직은 속단하기에 이르다.

03년생 사업이나 협상에 유리한 날이다. 91년생 작은 것이라도 간과하지 마라. 79년생 걷기운동은 정신건강에 좋다. 67년생 투자는 장기적인 관점에서 보라. 55년생 경험은 성공의 어머니다. 43년생 돈벌이가 평소보다 어렵다. 31년생 욕심을 부리지 않으면 마음도 편안하다.

04년생 현실의 성공은 생각이 아니고 발로 뛰어라. 92년생 실속이 적은 일을 벌이기 쉽다. 80년생 타인을 볼때 장점을 먼저 보자. 68년생 오늘은 어두운 터널을 벗어 날수있다. 56년생 주변을 면밀히 살펴라 덕이온다. 44년생 현재 일은 별 실속이 없다. 32년생 자신을 지탱해주는 길은 노력밖에 없다.

05년생 항상 합리적으로 생각하자. 93년생 행운이 찾아드니 만사가 형통하다. 81년생 이성에게 소소한 갈등이 온다. 69년생 이익이 없는 일은 그만두자. 57년생 자금이 묶여 있어 진행이 늦어진다. 45년생 차길 빗길을 조심하자. 33년생 의미없이 흘러가 버린 과거를 탓하지 마라.

06년생 음식이나 유행행병에 조심하자. 94년생 평소보다도 금전관리에 신경써라. 82년생 현실에 충실한 모습이 필요하다. 70년생 금전융통에 어려운 운이다. 58년생 비판은 조심스럽게 하라. 46년생 새로운 일을 연구해보자. 34년생 소중한 것이 무엇인지 깨닫는 시기다.

95년생 하던 일에 작은 이익이 생기겠다. 83년생 현재 일은 내실에 신경쓰자. 71년생 부부또는 이성에 말조심하자. 59년생 금전융통은 어렵게 해결하겠다. 47년생 누구나 입장을 뒤바꿔 생각하자. 35년생 보이지 않는 것은 일단 믿지 마라.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지