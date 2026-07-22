민경선 고양시장, 5대 핵심정책 추미애 지사에 전달

민경선 고양시장이 추미애 경기도지사에게 고양시 5대 핵심정책 건의서를 전달하고 경기도의 신속하고 실질적인 협조를 요청했다.

민경선 고양특례시장(오른쪽)이 추미애 경기도지사(왼쪽)에게 고양시 5대 핵심정책 건의서를 전달하고 있다. 고양시 제공​

민 시장은 22일 경기도 수원에서 열린 ‘경기도지사-시장군수 간담회’에 참석해 경기 북부 균형발전과 자족도시 도약을 향한 고양시의 비전을 설명했다. 이어 추미애 경기도지사에게 고양시 당면 현안이 담긴 5대 핵심 정책건의서를 직접 전달하고 도 차원의 전폭적인 행정 지원을 요청했다.

5대 핵심 현안은 △경제자유구역 및 평화경제특구 지정 지원 △공업지역 물량 대체 지정 △K-컬처밸리 정상화 △고양시청사 원안 건립 △항공우주산업 클러스터 조성을 주요 내용으로 담았다.

민경선 고양특례시장. 고양시 제공

민 시장은 “고양시가 새롭게 도약을 준비하고 있는데 수도권정비계획법 등 3중 규제로 한 발도 나갈 수가 없는 상황이”이라며 “경제자유구역이 선정될 수 있도록 경기도의 협조가 급하고 공업물량 확보에 대해서도 적극적인 협조를 부탁드린다”고 강조했다.

이 자리에서 추 지사는 “도내 31개 자치단체 시장·군수님들과 분기별로 만나서 소통하고 도민생활과 밀접한 현안에 대해 시군과 신속하게 협의하고 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지