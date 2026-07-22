늦은 밤 열차서 심정지로 쓰러진 50대, 비번 간호사들이 살렸다

달리던 열차 안에서 심정지로 쓰러진 50대 남성이 현장에 있던 비번 간호사 2명의 신속한 응급처치로 위기를 넘겼다.

오경민 강북삼성병원 간호사(왼쪽), 조예본 인하대병원 간호사. 뉴스1(부천소방서 제공)

22일 부천소방서에 따르면 지난 21일 오후 11시 22분쯤 서울지하철 1호선 송내역 부근을 지나던 열차 안에서 50대 남성 A씨가 의식과 호흡을 잃은 채 심정지 상태로 쓰러졌다.

당시 열차에 탑승하고 있던 강북삼성병원 소속 오경민 간호사는 다른 승객들과 함께 A씨를 송내역 승강장으로 옮겼다. 마침 승강장에서 열차를 기다리던 인하대병원 소속 조예본 간호사도 응급 상황을 인지하고 구조에 합류했다.

비번이던 두 간호사는 즉시 역할을 나눠 심폐소생술(CPR)을 시행했으며, 역사 내에 비치된 자동심장충격기(AED)를 이용해 전기충격을 실시하는 등 응급처치를 이어갔다.

이들의 신속한 대응 끝에 A씨는 자발순환회복(ROSC) 상태에 접어들었다. ROSC는 CPR을 받은 심정지 환자 심장이 다시 뛰면서 혈액이 도는 경우를 의미한다.

이후 현장에 도착한 119구급대는 A씨에게 추가 응급처치를 실시한 후 병원으로 신속히 이송했다.

현재 A씨는 병원에서 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

심정지는 발생 후 4~5분 이내에 심폐소생술이 시행되지 않으면 뇌 손상 가능성이 급격히 높아지는 대표적인 응급질환이다. 이에 따라 119구급대가 도착하기 전 시민이 시행하는 CPR과 AED 사용 여부가 환자의 생존율을 크게 좌우하는 것으로 알려져 있다.

부천소방서는 이번 사례가 현장에 있던 의료진의 침착한 판단과 신속한 응급처치가 환자의 생명을 구한 대표적인 사례라고 평가했다.

부천소방 관계자는 “구급대 도착 전 심폐소생술이 환자의 생명을 살리는 골든타임을 확보했다”고 말했다.

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