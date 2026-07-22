장윤정 모친, 수천만 원대 투자 사기 혐의로 구속 송치

가수 장윤정의 모친 육모 씨가 수천만 원대 투자 사기 혐의로 구속돼 검찰에 넘겨졌다.

21일 서울 송파경찰서에 따르면 육씨는 이날 사기 혐의로 서울동부지검에 구속 송치됐다.

육씨는 지인들에게 딸인 장윤정의 이름을 내세워 트로트 오디션 프로그램 등에 투자하면 높은 수익을 얻을 수 있다고 속여 수천만 원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다. 또 투자 명목으로 돈을 건네받은 뒤 약속한 수익금을 지급하지 않은 것으로 조사됐다.

경찰은 지난 4월 고소장을 접수하고 수사에 착수했지만, 한동안 육씨의 소재를 파악하지 못해 수사를 중지했다. 당시 휴대전화 사용 내역과 신용카드 이용 기록 등 생활 반응이 확인되지 않아 행방을 특정하는 데 어려움을 겪었던 것으로 전해졌다.

이후 경찰은 최근 육씨의 소재를 확인해 체포했으며, 지난주 구속영장을 신청했다. 법원은 증거 등을 검토한 뒤 영장을 발부했고, 경찰은 범행 경위와 피해 규모 등을 조사한 뒤 육씨를 검찰에 송치했다.

장윤정 측은 이번 사건과 관련해 "모친과는 십수 년 전부터 연락을 끊고 지내왔으며, 이번 사건은 장윤정과 무관한 모친의 단독 범행"이라는 입장을 밝혔다.

한편 육씨는 과거에도 사기 혐의로 처벌받은 전력이 있다. 지난 2018년에는 4억 원대 사기 혐의로 재판에 넘겨져 징역형을 선고받은 바 있다.

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