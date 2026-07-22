인천공항세관 '철통 검색' [한강로 사진관]

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관세청은 22일 인천국제공항 제1여객터미널 인천공항세관에서 2026년 상반기 마약밀수 단속 실적을 발표하고 마약 적발 현장을 공개했다.

이종욱 관세청장이 22일 인천국제공항 제1터미널에서 상반기 마약적발 브리핑을 하고 있다.

관세청에 따르면 올해 상반기 국경 단계에서 적발된 마약류는 총 767건, 1007㎏으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간보다 적발 건수는 24% 증가한 수치로, 국내 유입 목적의 마약 적발량은 상반기 기준 역대 최대 규모다.

22일 인천국제공항 제1여객터미널 입국장 마약전담 검사대에서 관세청 직원들이 수하물 속 마약밀수 단속 시연을 펼치고 있다.

이날 인천공항세관은 여행자 휴대품과 위탁수하물에 대한 검색 절차와 함께 엑스레이 검색, 개장 검사, 라만분광기를 이용한 성분 분석 등 마약 적발 과정을 시연했다. 세관 직원들은 의심 물품을 정밀 검사해 마약 여부를 확인하는 과정을 취재진에게 공개했다.

22일 인천국제공항 제1터미널에서 관세청 직원이 집중검사실에서 라만분광기를 이용해 마약밀수 적발장면을 시연하고 있다.

관세청은 최근 국제우편과 특송화물에 대한 단속 강화로 여행자를 이용한 마약 밀수 시도가 증가하는 것으로 분석했다. 상반기 여행자를 통한 마약 적발은 509건, 175㎏으로 지난해 같은 기간보다 각각 79%, 23% 증가했다.

22일 인천국제공항 제1여객터미널 입국장 마약전담 검사대에서 관세청 직원들이 수하물 속 마약밀수 단속 시연을 펼치고 있다.

적발된 마약은 대마가 654㎏으로 가장 많았으며, 필로폰 230㎏, 케타민 58㎏, 코카인 2㎏ 등이 뒤를 이었다.

22일 인천국제공항 제1여객터미널에서 관세청이 올해 상반기 적발한 마약 밀수 사례와 압수품을 공개하고 있다.

관세청은 앞으로 여행자와 국제우편, 특송화물 등 주요 반입 경로에 대한 정보분석과 첨단 검색장비 활용을 확대하고 관계기관과의 공조를 강화해 국경 단계에서 마약 유입을 차단할 계획이라고 밝혔다.

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