"트럼프, 사우디 '우라늄 농축 가능' 원자력협정 승인"

도널드 트럼프 미 대통령이 사우디아라비아의 우라늄 농축을 잠재적으로 허용하는 '기념비적' 협정을 공식 승인했다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 보도했다.



이 신문은 미국 당국자들을 인용, 사우디의 원자력 발전소 건설을 위한 이 원자력협정(123 협정)에 '미국과 사우디의 공동 연구'를 통해 타당성이 입증되면 미국 기업이 사우디 영토 안에 우라늄 농축 시설을 건설한다는 내용이 포함됐다.

도널드 트럼프(왼쪽) 미 대통령과 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자. AP연합뉴스

이에 따라 양국은 사우디가 우라늄 원료를 수입에 의존하는 대신 영토 내 농축이 상업적으로 타당한지를 포함, 우라늄 농축의 가치를 검토하는 공동 연구를 2년간 수행하게 된다.



연구 결과 자체 농축이 타당하다고 결론 나면 미국은 민감한 농축 기술 이전을 차단하는 비밀스러운 '블랙박스' 방식으로 농축 시설을 건설하게 된다. 그러나 반대로 결론이 나오면 사우디는 10년 동안 독자적으로나 다른 외국 파트너와 함께 우라늄 농축을 추진할 수 없다.



미국이 원자력협정을 통해 사용 후 핵연료 재처리와 우라늄 농축을 허용한 사례는 극히 드물다. 엄격한 국제원자력기구(IAEA)의 강도 높은 사찰을 전제로 한 프랑스, 독일, 영국 등 유럽 주요국과 일본 정도다.



WSJ은 트럼프 대통령이 지난주 후반 이 협정을 최증 승인했고 협정서 서명은 22일 양국 에너지부 장관이 참석한 가운데 열린다고 덧붙였다.



미 당국자들은 이를 통해 미국이 사우디의 원자력 산업에 대한 영향력을 확보하고 사우디의 핵 프로그램이 군사적 목적으로 오용되는 것을 막을 수 있다고 주장한다고 이 신문은 전했다.



이 협정은 며칠 내로 의회 검토를 위해 제출될 예정이다.



WSJ은 "의원들이 이 협정을 저지하기는 어려울 것으로 보인다"며 "상·하원 합동 결의안 통과와 함께 대통령의 거부권 행사 가능성에 대응할 3분의 2 이상의 찬성표가 필요하기 때문"이라고 보도했다.



이와 관련, 로이터 통신은 양국 에너지부 장관이 이 협정에 이미 서명했다고 22일 보도했다. 그러면서 "이 협정은 세이프가드(핵 안전조치)가 포함되지 않았다"며 "미국 정부는 세이프가드가 핵물질이 핵무기 프로그램에 전용되는 것을 막는다고 말해왔다"고 지적했다. IAEA의 엄격한 사찰을 규정한 세이프가드는 준수하되 미국 원자력법에서 규제하는 핵연료 재처리, 핵물질 농축에 대한 강한 통제를 완화했다는 뜻이다.



타당성 검증과 미국 기업에 의한 농축을 조건으로 달았으나 이번 협정이 발효되면 그렇지 않아도 군사적으로 불안한 중동의 핵 개발 경쟁을 부추겨 핵비확산 체제가 도전받게 될 수 있다.

아랍에미리트(UAE)의 바라카 원자력발전소. EPA/WAM연합뉴스

미국 정부에 비확산을 자문받았던 국무부 당국자 로버트 아인혼은 러시아와 중국의 진입을 막을 수 있다고 평가하면서도 "농축 문제를 포함, 적절히 규제하지 않는다면 중동과 그 너머에서 핵확산 위험이 커질 수 있다"고 우려했다.



비확산정책교육센터(NPEC)의 헨리 소콜스키 소장도 "사우디가 가는 길을 아랍에미리트(UAE), 튀르키예, 이집트가 따를 것"이라며 "이 일이 해피엔딩이 될 거라는 생각은 망상에 불과하다"라고 비판했다.



한국에서 원전을 도입한 UAE 역시 2009년 12월 미국과 원자력협정을 맺었다. 당시 UAE는 핵연료 재처리와 우라늄 농축을 절대 금지하는 '골드 스탠더드'에 맞춰 협정을 체결했다.



사우디는 이스라엘과 관계 정상화를 요구하는 미국에 우라늄 농축 권리를 대가로 주장한 것으로 알려진다. 그러나 미국이 골드 스탠더드를 고집해 교착됐지만 미국이 자국 기업의 배타적 이익을 보장받고 이를 수용한 것으로 보인다.



WSJ은 앞으로 30년간 유지될 이 협정의 규모가 수백억 달러 규모로 추산된다면서 미국 기업이 핵심적 역할을 하고 외국 기업은 배제되도록 설계됐다고 설명했다.



이어 수혜 기업으로 웨스팅하우스를 꼽으며 협정에 따라 미국 기업들이 신규 발전용 원자로와 기타 원자력 기술을 제공할 예정이며 이들 기업의 일부 해외 공급업체들이 보조적인 역할을 맡을 가능성도 있다고 전망했다.

원자로의 우라늄 연료봉. EPA연합뉴스

원자력 핵심기술을 자급할 수 있는 중국, 러시아 등을 제외한 대부분의 나라는 원전 건설 등 핵 프로그램을 가동할 때 미국의 원천 기술을 사용해야 해 미국의 원자력법 123조에 따라 미국과 원자력협정을 맺어야 한다.



사우디 정부는 원유를 더 많이 수출하기 위해 자국 내 에너지 수요를 대체할 수 있는 원전 건설을 추진해 왔다. 자국의 이런 정책이 당연히 평화적 목적이라는 게 사우디의 입장이지만 역내 경쟁국인 이란이 고농축 우라늄을 보유했고 하필 전쟁 중인 시점이라 이번 협정이 크게 주목받고 있다.



무함마드 빈 살만 사우디 왕세자는 2018년 "이란이 핵무기를 개발하면 사우디 역시 그 뒤를 따르겠다"고 말해 파문을 일으키기도 했다.



특히 사우디가 IAEA와 포괄적안전조치협정(CSA)은 맺었지만 최고 수준의 핵사찰을 허용하는 추가의정서(Additional Protocol)를 거부했다는 점에서 이런 의심은 가라앉지 않고 있다.



미국이 이란의 우라늄 농축 중단을 요구하며 선제공격까지 한 마당에 사우디에는 이를 허용하는 방향으로 협정을 맺는다는 점도 논란이 될 수 있다.



크리스 라이트 미 에너지부 장관은 성명을 통해 "안심해도 좋다"며 "이 협정은 미국 내에서 설계되고 세계 최고의 원자력 기술과 과학자들에 의존하면서 최상위 수준의 원자력 안전 및 비확산 기준을 준수한다"고 말했다.

<연합>

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