경찰, '정청래 탑승차량 가격' 50대 남성 검거…재물손괴죄 등 검토

(서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 더불어민주당 정청래 전 대표가 13일 국회 소통관에서 8·17 전당대회에 당 대표 후보 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.7.13 hkmpooh@yna.co.kr

경찰이 더불어민주당 당권 주자인 정청래 전 대표가 타고 있던 차량을 파손한 용의자를 검거했다.



22일 연합뉴스 취재를 종합하면 서울 영등포경찰서는 전날 저녁 정 전 대표의 차량을 발과 도구 등으로 가격한 50대 남성 A씨를 붙잡았다.



다만, 체포영장은 집행하지 않았다. 대신 소환 조사를 통해 차량을 가격한 경위 등을 확인할 방침이다.



경찰은 현재 재물손괴를 포함해 적용할 혐의를 검토하고 있다.



경찰 관계자는 A씨가 민주당 당원인지, 특정 후보 지지자인지 등을 묻는 말에는 "확인해줄 수 없다"고 답했다.



A씨는 지난 20일 오후 7시께 여의도 민주당 당사에서 전당대회 예비경선 합동연설회를 마치고 출발하려던 정 후보 차량을 발과 도구 등으로 가격한 혐의를 받는다. 이로 인해 차량 일부가 파손됐다.



당시 정 전 대표 측은 차량 습격 사실을 알리며 "차량 내부에 탑승하고 있던 후보를 향한 위협, 폭력에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지