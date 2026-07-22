기안84 "거짓으로 연기할 순 없어"

SBS는 '나의 AI 파트너-기이안 연애'의 첫 방송을 다음 달 20일 오후 9시로 확정했다고 22일 밝혔다.

'나의 AI 파트너-기이안 연애'는 AI와 연애 리얼리티를 결합한 새로운 형식의 서바이벌 프로그램이다.

나의 AI 파트너-기이안 연애. SBS 제공

출연자는 AI로 구현된 연애 세계에 직접 뛰어들어 현실에서는 경험하기 어려운 만남과 예측할 수 없는 관계의 변화를 접하게 된다.

특히 기안84는 이번 프로그램을 통해 그동안 관찰 예능에서 보여준 모습과는 또 다른 감정과 일상을 공개한다.

AI 파트너와의 관계 속에서 설렘과 경계, 기대와 실망을 오가는 기안84의 솔직한 반응과 선택이 가감 없이 담긴다.

기안84는 프로그램에 임하며 "기계라서 몰입이 안 될 것 같다. 거짓으로 연기할 수 없어서 걱정"이라고 했지만, 급격한 감정 변화와 마주할 예정이다.

제작진은 "기안84의 일상에 AI라는 낯선 존재가 들어왔을 때 어떤 감정과 행동이 나타나는지, 그리고 그 관계가 기안84의 삶에 어떤 파장을 미칠지 지켜봐 달라"고 했다.

<뉴시스>

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