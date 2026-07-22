빅뱅, 데뷔 20주년 당일 한강서 '전석 무료' 이벤트…드론쇼·불꽃놀이

K-팝 2세대 대표 한류 그룹 '빅뱅'이 데뷔 20주년을 맞아 팬들과 한강에서 특별한 이벤트를 연다.

22일 쿠팡플레이에 따르면, 빅뱅은 오는 8월19일 오후 8시 서울 여의도 한강공원 물빛무대에서 '쿠팡플레이와 함께하는 빅뱅 20주년 X 한강 컬래버레이션'을 마련한다.

'쿠팡플레이와 함께하는 빅뱅 20주년 X 한강 컬래버레이션' 포스터. 쿠팡플레이 제공

빅뱅의 데뷔 기념일에 맞춰 열리는 이번 사전 이벤트에서는 대표곡 디제잉 퍼포먼스, 20주년 히스토리 영상, 미디어 아트, 오케스트라 연주를 비롯해 드론쇼와 불꽃놀이 등 다양한 비주얼 퍼포먼스가 펼쳐진다.

전석 무료로 진행한다. 관람 티켓은 오는 28일 오후 7시 쿠팡플레이 앱을 통해 선착순으로 예매할 수 있다. 쿠팡 와우회원이라면 누구나 예매 가능하며, 예매 수수료는 본인 부담이다.

빅뱅은 오는 8월 21~23일 경기 고양 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 'BIGBANG 2026-2027 월드투어 'XX : 코스모스' 인 고양'을 펼친다. 해당 공연은 동시 접속자 21만 명을 기록하며 매진됐다.

2006년 데뷔한 빅뱅은 이번 해에 성인식을 치르고 있다. '거짓말', '마지막 인사', '하루하루', '판타스틱 베이비(FANTASTIC BABY)', '뱅뱅뱅(BANG BANG BANG)' 등 무수히 많은 히트곡을 배출했다. 지드래곤을 중심으로 멤버들이 직접 작사·작곡에 참여하며 '프로듀싱돌'의 문을 열었다는 평을 듣는다.

5인으로 출발했지만, 현재 지드래곤, 태양, 대성 3인이 완전체다. 지난 4월 미국 캘리포니아주 인디오에서 열린 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival) 아웃도어 시어터 무대에 올라 주목 받았다.

<뉴시스>

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