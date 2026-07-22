김대호, 에티오피아 촬영 중 건강 이상…결국 병원 이송

방송인 김대호가 에티오피아 촬영 중 건강 이상을 호소해 병원으로 이송됐다.

21일 방송된 MBC에브리원 예능 프로그램 '위대한 가이드3'에서는 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진이 에티오피아 수도 아디스아바바에서 일정을 마친 뒤 북부 다나킬로 향하는 모습이 그려졌다.

21일 방송된 MBC에브리원 예능 프로그램 '위대한 가이드3'에서는 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진이 에티오피아 수도 아디스아바바에서 일정을 마친 뒤 북부 다나킬로 향하는 모습이 그려졌다. MBC에브리원

이날 네 사람은 아디스아바바의 한식당을 찾아 된장찌개와 순두부찌개, 삼겹살, 비빔국수 등을 먹었다.

김대호는 "내가 먹은 한식당 중 세 손가락 안에 든다"고 말했다. 식당 주인은 "에티오피아 현지에서 재배한 콩으로 된장을 만들고, 파파야와 바나나를 넣은 비빔국수 양념장을 만들었다"며 조리법을 소개했다.

이들은 이후 현지 카페를 찾아 에티오피아 커피를 맛봤다. 김대호는 "커피가 되게 개운하다"고 했고, 박명수는 "쓴데 텁텁한 맛은 없다"고 평가했다. 이무진은 "호불호가 없을 맛"이라고 말했다.

네 사람은 약 26만원 상당의 원두를 구매한 뒤 아프리카 최대 규모 시장으로 소개된 메르카토를 방문했다. 현지 경찰의 보호를 받으며 시장을 둘러보고 전통 보드게임 등을 체험했다.

아디스아바바 일정을 마친 이들은 북부 다나킬로 이동했다. 다나킬은 평균 해발고도가 약 마이너스 100m이고 최고기온이 60도에 이르는 지역으로, 활화산 에르타알레가 자리하고 있다.

김대호는 "활화산 빼고는 못 가본 곳이 없다. 가까이서 본다는 건 상상만 했다"며 기대감을 드러냈다. 현지에 도착한 네 사람은 아파르족 가이드와 함께 다나킬 탐험에 나섰다. 에르타알레로 이동하던 중 신기루와 오아시스를 관찰하기도 했다.

그러나 이동 과정에서 김대호가 갑작스럽게 두통과 메스꺼움을 호소했고 구토 증상까지 보였다. 박명수는 "대호가 아픈 건 진짜 아픈 거야. 대호는 티도 안 낸다"며 걱정했다.

최다니엘은 "항상 든든하던 형이 갑자기 아프니까 속상했다"고 했고, 이무진은 "제일 센 사람이 누워 있으니까 마음이 안 좋았다"고 말했다.

제작진은 촬영을 중단하고 김대호를 인근 병원으로 이송했다. 김대호는 병원에서 진료와 응급처치를 받았다.

방송 말미에는 네 사람이 활화산 에르타알레에 도착하는 모습이 예고됐다.

<뉴시스>

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