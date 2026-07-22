정일우, 뇌동맥류 진단 후 심경…"언제 죽을지 모르는 불안"

배우 정일우가 뇌동맥류를 진단받았던 당시를 회상했다.

21일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 정일우가 출연해 배우 안재현, 가수 뮤지, 코미디언 허경환과 이야기를 나눴다.

21일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 배우 정일우가 출연해 배우 안재현, 가수 뮤지, 코미디언 허경환과 이야기를 나눴다. 유튜브 채널 '알딸딸한참견' 화면 캡처

영상에서 정일우는 뇌동맥류를 진단받게 된 과정을 전했다. 그는 "군대 가기 전 두통이 너무 심해서 병원을 찾았다"며 "'정밀 검사를 해보면 좋겠다'고 해주신 선생님께 감사하다. 동맥에 카메라를 넣어서 검사한 뒤 뇌동맥류 판정을 받았다"고 설명했다.

뇌동맥류는 뇌혈관 벽 일부가 약해져 풍선이나 꽈리처럼 부풀어 오른 상태로, 혈관이 파열될 경우 뇌출혈을 유발해 심하면 사망에 이를 수 있다.

허경환이 "초기 증상이 있지 않냐"고 묻자 정일우는 "예민하지 않으면 잘 모른다더라. 원래 두통이 없는데 두통이 심해서 병원에 갔던 것"이라고 말했다.

그러면서 "이게 완치라는 게 없다. 저는 오랫동안 추적 검사를 하다 보니 '이제는 괜찮아졌다, 안전하다'고 얘기해주셔서 괜찮아진 것"이라고 덧붙였다.

정일우는 뇌동맥류를 진단받은 뒤 삶을 바라보는 시선이 달라졌다고 전했다. 그는 "진단을 받고 바로 산티아고 순례길을 걸었다. 언제 죽을지 모른다는 불안감이 많이 바뀌는 계기가 됐다"고 털어놨다.

이어 "순례길에는 인생의 격변기를 겪었거나 힘든 시간을 보낸 사람들이 많다. 서로 공감하고 위로받을 수 있었다"며 "체력적으로는 힘들지만 오히려 리프레시가 되고 스스로를 치유하는 시간이었다"고 말했다.

정일우는 또 "산티아고 대성당에 도착하면 일요일마다 순례자를 위한 미사를 하는데 거기서 펑펑 울었다. 왜 우는지 모른다. 이유는 모르는데 눈물이 엄청 나더라"고 돌아봤다.

그는 "(울고 나니) 개운해지고 마음이 차분해지더라. 살다 보면 그런 시간이 필요한 것 같다"고 말했다.

정일우는 2006년 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'으로 데뷔해 드라마 '돌아온 일지매', '해를 품은 달', '황금무지개', '야경꾼 일지' '보쌈-운명을 훔치다' 등에 출연했다.

이후 공백기를 가진 그는 지난해 8월 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에 출연해 27세에 뇌동맥류를 진단받았다고 밝혔다. 당시 그는 "삶을 어떻게 살아야 할지 고민했다. 한 달 이상 집 밖에 나가지 못하기도 했다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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