제주서 중국인끼리 흉기 상해 잇따라

제주에서 중국인끼리 흉기를 휘둘러 다치게 한 사건이 잇따르고 있다.

제주서부경찰서는 특수상해 혐의로 50대 A씨와 30대 B씨 등 중국인 2명을 붙잡아 조사하고 있다고 22일 밝혔다.

제주서부경찰서 전경.

이들은 전날 오후 7시쯤 함께 살고 있는 제주시 노형동의 한 숙소에서 ‘너는 왜 식재료를 사 오지 않느냐’며 말다툼하다 서로 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.

흉기에 찔린 B씨가 밖으로 뛰쳐나온 것을 본 행인들이 112에 신고해 모두 검거됐다.

경찰 조사 결과 이들은 제주에서 불법 체류하며 건설 현장 등에서 일하는 것으로 파악됐다.

경찰은 이들에 대해 구속영장을 신청할 예정이다.

앞서 제주 도심 길거리에서 지인에게 흉기를 휘두른 중국인이 경찰에 붙잡혔다.

30대 중국인 C씨는 지난 4일 오전 1시쯤 제주시 노형동 길거리에서 같은 국적의 30대 D씨에게 흉기를 휘두른 혐의로 긴급체포됐다.

D씨는 팔 부위를 다쳤으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

신고받은 경찰은 추적에 나서 1시간여만에 C씨를 붙잡았다.

C씨는 사회관계망서비스(SNS) 단체 채팅방에서 강제 퇴장당한것에 앙심을 품고 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

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