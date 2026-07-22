넘버즈인, ‘1번 블러파우더’ 여름 베이스 메이크업 제품으로 소개

고온다습한 날씨가 이어지면서 유분과 땀을 정돈하는 파우더 제품 수요가 늘고 있는 가운데, 넘버즈인(numbuzin)의 ‘1번 판토텐산 스킨케어100 블러파우더’가 여름철 베이스 메이크업 제품으로 소개되고 있다.

해당 제품은 올리브영 10대 고객 기준 전체 판매 랭킹 1위(2026년 6월 30일 오후 9시 기준)를 기록했다고 브랜드 측은 설명했다. 파우더 제형이지만 스킨케어 성분을 중심으로 구성한 제품으로, 여름철 베이스 메이크업 단계에서 사용할 수 있도록 설계됐다는 설명이다.

여름에는 피부 표현을 두껍게 덮기보다 번들거림만 가볍게 잡아주는 메이크업을 선호하는 경우가 많다. ‘1번 블러파우더’는 얇게 사용할 수 있는 파우더 제품으로, 아침 메이크업 단계와 저녁 스킨케어 마무리 단계 모두에서 활용 가능하다.

아침에는 유분을 정돈하는 메이크업 단계에서, 저녁에는 스킨케어 마지막 단계에서 가볍게 사용할 수 있다. 브랜드 측은 유분 관리가 필요한 소비자들이 사용할 수 있도록 제품을 구성했다고 설명했다.

넘버즈인은 소비자 요청을 반영해 ‘1번 판토텐산 액티브업 드레싱 파우더’도 다시 선보인다. 해당 제품은 국소 부위에 사용할 수 있는 스팟 케어용 파우더 제품으로 소개된다.

피부 상태는 계절과 생활 패턴에 따라 달라질 수 있는 만큼, 넘버즈인은 이번 재출시를 통해 1번 파우더 라인 구성을 보완한다는 계획이다.

넘버즈인 관계자는 “고민별, 시즌별로 달라지는 소비자 수요에 맞춰 제품을 제안하는 것이 브랜드가 추구하는 방향”이라며 “이번 1번 판토텐산 액티브업 드레싱 파우더 재출시 역시 소비자들의 의견을 반영한 결과”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지