비오레, 올리브영N 성수 팝업스토어 참여

비오레가 ‘올리브영 뷰티 가드 하우스’ 팝업스토어에 참여했다. (사진 제공=비오레)

스킨케어 브랜드 비오레(Bioré)가 오는 8월 11일까지 트렌드팟 바이 올리브영N 성수에서 열리는 여름철 피부 관리를 주제로 한 팝업스토어 <OLIVE YOUNG BEAUTY - GUARD HOUSE>에 참여한다.

'OLIVE YOUNG BEAUTY - GUARD HOUSE'는 여름철 피부 관리를 주제로 한 팝업스토어로, UV 케어, 트러블 케어, 유분과 땀 케어, 쿨링 케어 등 총 4가지 주제의 브랜드 존으로 구성된다. 비오레는 쿨링 케어 주제의 브랜드 존에서 관련 제품을 소개한다. 특히 쿨링 바디 미스트와 바디 시트를 중심으로 여름철 바디케어 제품을 체험할 수 있도록 했다.

비오레가 운영하는 쿨링 케어 존에서는 제한 시간 30초 이내에 그림 속에 숨겨진 쿨링템을 찾는 이벤트가 진행된다. 그림 속에 숨겨진 쿨링템은 비오레의 쿨링 케어 제품인 ‘비오레 쿨링 바디 미스트’와 ‘비오레 쿨링 바디 시트’다.

‘비오레 쿨링 바디 미스트’는 360도 전 방향 분사가 가능해 필요한 부위에 분사할 수 있으며, ‘비오레 쿨링 바디 시트’는 외출 시나 운동 후 땀을 닦아낼 때 사용할 수 있는 제품이다.

방문객을 위한 혜택도 마련했다. 비오레 쿨링 케어 존 미션을 완수하면 ‘비오레 UV 아쿠아 리치 워터리 에센스(10g)’를 제공한다. 또한 팝업 현장에서는 비오레 쿨링 라인 및 UV 라인 제품을 최대 22%(UV 에센스 단품 기준) 할인된 가격으로 판매한다. 2만 5천원 이상 구매 고객을 대상으로 1천원 추가 할인이 적용되며, 선착순으로 ‘비오레 쿨링 바디 시트 리프레쉬 플로럴 20매’ 본품을 증정한다.

비오레 관계자는 “여름철 바디케어 제품을 소개하기 위해 이번 팝업에 참여하게 됐다”며 “팝업 현장에서 비오레 쿨링 라인과 UV 라인을 함께 선보일 예정”이라고 말했다.

한편 비오레 등 총 4개 브랜드가 참여하는 이번 팝업스토어에서는 방문객을 위한 이벤트가 진행된다. 매일 한정 수량으로 서바이벌 뷰티 부채를 증정하며, 방문객 전원에게는 행사 안내 콘텐츠인 ‘서바이벌 노트(SURVIVAL NOTES)’를 제공한다. 또한 각 브랜드의 미션을 수행하고 받은 리워드로 나만의 키트를 완성할 수 있는 ‘SOS 서바이벌 키트(메쉬 파우치)’도 선착순으로 증정할 예정이다.

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