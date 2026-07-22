미니쉬테크놀로지, 진료와 기공 협업 플랫폼 ‘미니쉬 톡’ 출시

미니쉬테크놀로지 로고 (사진 제공=미니쉬테크놀로지)

덴탈테크 기업 미니쉬테크놀로지가 치과 진료와 기공 제작 과정을 하나로 관리하는 디지털 플랫폼 ‘미니쉬 톡(MINISH TALK)’을 출시했다고 22일 밝혔다.

미니쉬 톡은 치과 진료 정보와 기공 제작 데이터를 실시간으로 연동하고 관리할 수 있도록 개발된 플랫폼이다. 환자별 디지털 ‘치료 카드’를 기반으로 상담, 디자인, 기공 의뢰, 제작, 배송까지 모든 단계의 데이터가 하나의 카드에 기록된다는 설명이다.

치과 보철 제작은 진료실과 기공소 사이의 정보 전달이 반복되는 만큼, 작은 누락도 재작업이나 일정 지연으로 이어질 수 있다. 미니쉬 톡은 이러한 업무 흐름을 디지털 카드 중심으로 정리해 정보 누락과 업무 공백을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

기공사들은 QR코드를 통해 휴대폰으로 작업 단계를 확인하고 처리할 수 있다. 원격으로 스캔 데이터를 사전에 점검하는 프렙 체크 기능도 적용돼 제작 오류를 줄이는 것을 목표로 한다.

통합 대시보드에서는 스마일 디자인 현황, 기공 의뢰 내역, 생산 계획, 제작 및 배송 현황을 확인할 수 있다. 검색 필터와 인공지능 자동 번역 기능도 적용해 해외 파트너사와의 협업을 지원한다는 설명이다.

작업 이력이 데이터로 축적되면 기공사별 작업량과 품질 관련 지표를 확인하는 데 활용할 수 있다. 미니쉬 톡은 현재 미니쉬치과병원과 미니쉬기공연구소에 우선 적용됐으며, 향후 미니쉬 프로바이더 치과로 확대될 예정이다.

미니쉬테크놀로지 관계자는 “미니쉬 톡은 진료와 기공 사이의 정보 전달 과정에서 발생할 수 있는 재작업과 납기 지연, 수기 작업의 비효율을 줄이기 위해 개발됐다”며 “데이터 기반의 협업 체계를 통해 진료와 기공 과정의 관리 효율을 높여 나가겠다”고 말했다.

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