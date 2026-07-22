뉴진스, 데뷔 4주년에 4人 콘텐츠 공개…민지도 합류

그룹 '뉴진스'가 데뷔 4주년을 기해 민지·하니·해린·혜인 4인 체제의 단체 사진과 영상을 기습 선보이며, 본격적인 복귀 신호를 쏘아 올렸다.

22일 소속사 어도어에 따르면, 뉴진스는 데뷔 4주년 당일인 이날 0시 소셜 미디어와 유튜브 채널에 '2026 서머 오브 뉴진스'라는 타이틀로 스페셜 영상을 게시했다.

뉴진스. 어도어 제공

청량한 계절감을 배경으로 한 이번 영상에서는 네 멤버가 차례로 모습을 나타내 서로의 손을 고쳐 잡는 장면이 연출됐다. 뉴진스가 멤버들의 독자 행보를 멈추고 팀 이름으로 새 영상을 내놓은 것은 지난해 3월 홍콩 콤플렉스콘 무대 이후 16개월 만이다.

곡으로 따지면, 지난 2024년 여름 발매된 일본 데뷔 싱글 '슈퍼내추럴(Supernatural)' 이후 약 2년 만에 민지, 하니, 해린, 혜인 네 멤버가 뭉쳐 빚어낸 콘텐츠다.

무엇보다 복귀 방식을 놓고 어도어와 논의를 지속하던 민지가 영상에 모습을 드러내면서, 4인조 재편이 사실상 공식화됐다는 해석에 무게가 실린다. 앞서 해린과 혜인이 지난해 11월, 하니가 같은 해 12월 차례로 어도어로 돌아왔다. 민지 합류에 대해선 긍정적으로 논의 중이라고 어도어는 앞서 전했었다.

뉴진스는 2024년 11월 전속계약 해지를 요구하며 독자 활동에 나섰으나, 지난해 10월30일 전속계약 유효확인 판결(본안소송) 선고 이후 잠정 활동 중단에 들어갔었다. 판결 이후 멤버들은 원소속사 복귀로 방향을 틀었다. 반면 어도어는 팀 이탈 책임을 물어 지난해 12월 다니엘에게 전속계약 해지를 통보했으며, 현재 소송 절차를 진행하고 있다.

매듭짓지 못한 갈등의 파고를 지나 데뷔 기념일에 맞춰 포개어진 네 사람의 손은, 멈춰 섰던 서사가 다시 궤도에 올랐음을 알리는 다정한 묵시다. 분열의 흔적을 딛고 다시 하나의 화면 안으로 모여든 이들의 모습은 4인조 뉴진스가 맞이할 새로운 장의 시작을 암시한다.

특히 뉴진스의 고유한 감성이 새로우면서 여전하다. 영상은 달빛이 비치는 선선한 여름밤, 민지를 시작으로 하나둘씩 모이는 멤버들을 보여준다. 이들은 환하게 웃으며 서로의 손을 맞잡고 어딘가를 나란히 응시한다. 뉴진스 특유의 다정하면서도 자연스러운 감성과 몽글몽글한 분위기 또한 여전해 반갑다.

업계에서는 데뷔 4주년에 맞춰 공개된 이번 단체 콘텐츠를 시작으로 뉴진스가 조만간 신곡 발매와 함께 본격적인 활동 재개 수순을 밟을 것으로 내다보고 있다.

어도어는 곧 민지의 정식 합류와 활동 재개에 대해 발표한다. 뉴진스는 이후에도 스페셜 필름과 후속 콘텐츠로 뜻깊은 4주년을 만들어갈 예정이다. 어도어는 "오랜 시간 기다려 주고 계신 팬분들과 데뷔일을 함께 축하하고 싶은 멤버들의 마음을 모았다"라며 "버니즈 여러분이 반가운 마음으로 즐겨주시길 바란다"라고 전했다.

반면 다니엘은 이날 자신의 소셜 미디어에 따로 글을 남겼다. 그는 "살다 보면 가끔 앞이 흐려질 때도 있으나, 언제나 빛은 다시 찾아와요. 그때까지 계속 빛나길 바라요. 언제나 감사하는 마음"이라고 썼다.

2022년 7월22일 데뷔곡 '어텐션' 뮤직비디오를 음원보다 먼저 공개하며 데뷔한 뉴진스는 '하이프 보이' '디토' 'OMG '슈퍼샤이' 등 지금까지도 K-팝 중요한 흐름인 '이지 리스닝' 장르를 촉발시킨 주인공으로 통한다. K-팝의 상업적 브랜드를 예술적 미학의 감각으로 끌어올린 팀이기도 하다.

미니 2집 '겟 업'으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 정상에 오르고 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에 다섯 곡을 올리는 등 K-팝 걸그룹을 대표하는 팀으로 자리매김했다.

<뉴시스>

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