내리고 멎길 반복하는 번거로운 장맛비 계속…충청 이남 '폭염'

절기 대서(大暑)를 하루 앞둔 22일에도 정체전선이 우리나라 위에서 남북으로 오가면서 남해안을 제외한 지역에 장맛비가 오겠다.



정체전선이 머무는 지역엔 비가 거세게 쏟아지고, 이외 지역에선 소강상태를 보이는 양상도 이어지겠다.

장맛비가 내린 21일 서울 시내 거리에서 우산을 쓴 시민들이 발길을 재촉하고 있다. 연합뉴스

이날 새벽 정체전선이 중부지방 위에서 재활성화하면서 경기남부와 충남북부에 집중호우가 내렸다. 충남 아산에는 1시간에 60.0㎜, 3시간에 90.5㎜의 비가 쏟아지면서 호우 긴급재난문자가 발송됐다.



중부지방엔 오전까지 비가 시간당 20∼30㎜씩 내릴 때가 있겠으니 유의해야 한다.



오전 5시 기준 이날 더 내릴 비의 양은 충청 20∼80㎜(충남북부·충북중부·충북북부 많은 곳 100㎜ 이상), 경기남부·강원중남부내륙·강원중남부산지·경북중부내륙·경북북부내륙 20∼60㎜(강원남부내륙 많은 곳 80㎜ 이상), 전북서부 10∼60㎜ 정도일 것으로 예상된다.



경기남부 외 수도권과 강원북부내륙·강원북부산지·전북동부·대구·경북중부동해안·경북북부동해안·경북남부내륙·경북남부동해안·경남서부내륙엔 5∼40㎜, 강원동해안·광주·전남엔 5∼30㎜, 서해5도엔 5∼20㎜, 제주엔 5㎜ 안팎 비가 오겠다.



강원남부동해안과 충청 이남을 중심으로 폭염이 계속되겠다.



대부분 지역 한낮 체감온도가 31도 안팎까지 오를 전망인 가운데 강원남부동해안과 충청, 남부지방, 제주 등 폭염특보가 내려진 지역은 최고체감온도가 33도 안팎에 이르겠으며 이 지역 중 일부는 35도 안팎까지 치솟겠다.



오전 8시 주요 도시 기온은 울산 29.7도, 대구 29.5도, 광주 28.8도, 부산 28.5도, 대전 26.3도, 서울 24.5도, 인천 24.1도 등으로 남부지방은 벌써 30도에 육박하고 있다.



낮 최고기온은 29∼37도일 것으로 예상된다.



당분간 대부분 해상에 안개가 끼겠고, 서해상과 동해중부해상을 중심으로 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치겠으니 항해나 조업 시 조심해야 한다.

<연합>

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