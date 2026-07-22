14년 다이어트 중단 김신영 "말랐을 때 건강 안 좋았다"

코미디언 김신영이 14년 간 이어온 다이어트를 중단한 뒤 오히려 건강해졌다고 했다.

김신영은 21일 유튜브 채널 '침착맨'에 나와 다이어트에 얽힌 얘기를 풀어냈다.

김신영은 "30살부터 88㎏에서 44㎏까지 감량해 14년 동안 유지했다"고 말했다. 그러면서 "전유성 교수님이 '먹고 싶은 거 먹으면서 행복하게 살아라'는 말이 가장 크게 와닿았다"고 했다.

그는 "먹길 잘했다. 안 먹고 살 때는 예민했고 삐뚤어졌던 것 같다. 계속 참아야 하니까 피해의식과 자격지심도 있었다"고 말했다.

이어 "다 내려놓으니까 너무 편하다. 한 끗 차이'라고 했다.

김신영은 14년 간 체중을 유지할 수 있었던 원동력은 시선이었다고 했다.

그는 "70%는 주변 사람 시선 때문이었다. '그럴 줄 알았다'는 말을 듣기 싫어서 악으로 버텼다"고 말했다.

김신영은 다이어트를 끊은 뒤 건강 상태가 좋아졌다고 했다.

그는 "말랐을 때는 마른 비만이었고 콜레스테롤 수치도 더 높았다. 스트레스로 당뇨 위험군이었다. 최근 혈당을 검사했는데 정상으로 나왔다. 오히려 말랐을 때 건강이 더 안 좋았고 잠도 더 못 잤다"고 했다.

<뉴시스>

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