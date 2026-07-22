전국 대부분 비·낮 최고 37도…계속되는 무더위

수요일인 22일은 전국 대부분 지역에 비가 오는 가운데 기온은 높아 무더위가 이어지겠다.



특히 오전에는 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠으니 주의해야겠다.

사진=연합뉴스

예상 강수량은 서울·인천·경기 북부 5∼40㎜, 경기 남부 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 서해5도 5∼20㎜, 강원중·남부 내륙·산지 20∼60㎜(많은 곳 강원 남부 내륙 80㎜ 이상), 강원 북부 내륙·산지 5∼40㎜, 강원 동해안 5∼30㎜다.



대전·세종·충남과 충북은 20∼80㎜(많은 곳 충남 북부, 충북 중·북부 100㎜ 이상), 전북 서부 10∼60㎜, 전북 동부 5∼40㎜, 광주·전남 5∼30㎜, 경북중·북부 내륙 20∼60㎜, 대구·경북(중·북부 내륙 제외)과 경남 서부 내륙 5∼40㎜, 제주도는 5㎜ 안팎의 비가 예상된다.



며칠째 계속된 무더위도 이어지겠다.



일부 강원 동해안과 충청권, 남부지방, 제주도에 폭염특보가 발효된 가운데 전국 대부분 지역의 최고 체감온도가 31도를 넘을 것으로 예상된다.



특히 폭염특보가 발효된 곳은 최고 체감온도가 33도 안팎, 강원 남부 동해안과 일부 전라권, 경상권, 제주도는 35도 안팎을 기록할 것으로 보여 온열질환에 유의해야 한다.



남부지방과 제주도는 열대야주의보가 발표돼 밤에도 25도 이상의 높은 기온이 예상된다.



낮 최고 기온은 29∼37도로 예보됐다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 23.8도, 인천 23.1도, 수원 23.8도, 춘천 23.5도, 강릉 23.7도, 청주 27.2도, 대전 26.1도, 전주 27.3도, 광주 27.1도, 제주 29.0도, 대구 26.1도, 부산 26.0도, 울산 26.3도, 창원 26.2도 등이다.



바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.



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<연합>

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