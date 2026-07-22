웨딩드레스 입은 장예원 "이상화 부케 받고도 결혼 못 해"

방송인 장예원이 웨딩드레스를 입고 결혼에 대한 의지를 드러낸다.

22일 오후 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에는 연 매출 최대 500억 원을 기록한 웨딩 사업가 신상수가 출연한다.

신상수는 전성기 당시 예식장 7곳과 웨딩드레스 숍 3곳을 운영했다. 김지원, 박지현, 장윤주, 정은채, 조여정 등 배우들의 시상식 드레스도 제작한 것으로 전해졌다.

이날 서장훈과 장예원은 서울 강남구에 있는 신상수의 웨딩드레스 숍을 방문한다. 장예원은 여러 드레스를 살펴본 뒤 직접 두 벌을 입어본다.

장예원의 드레스 선택이 이어지자 멀리 떨어져 있던 서장훈에게 "왜 앉아 있냐" "같이 좀 골라줘라"라는 요구가 쏟아진다.

이에 서장훈은 "제가 남편도 아닌데 왜 웨딩드레스를 같이 골라주냐"며 억울함을 토로한다.

잠시 뒤 웨딩드레스를 입은 장예원이 등장하자 신상수는 "예원 씨가 하나의 예술 작품이 된 것 같다. 그리스 여신 같다"고 감탄한다.

서장훈은 처음에는 "박수를 쳐야 하나?"라며 어색해하다가 "광고 촬영을 보는 기분"이라고 말한다. 이어 두 번째 드레스를 입은 장예원을 보고는 미소를 보인다.

신상수는 "웨딩드레스를 입어봤으면 3년 안에 결혼해야 한다"는 속설도 전한다.

이에 장예원은 "맞는 것 같다. 이상화 선수 부케를 받고 지금까지 결혼을 못 했다. 이번에는 정말 최선을 다해보겠다"고 말한다.

이날 방송에는 30년 동안 약 5만 건의 결혼식을 진행한 신상수의 사업 과정과 인생 이야기도 공개될 예정이다.

<뉴시스>

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