은평 ‘다회용기 배달 활성화’ 협력체계 구축

서울 은평구가 배달·외식 분야의 다회용기 활성화를 위해 외식업계와 관련 기관, 민간업체가 참여하는 협력 체계를 구축했다. 참여 음식점을 확대하고 탄소중립포인트와 연계해 주민들의 다회용기 사용을 유도할 계획이다.



은평구는 서울시 자치구 최초로 한국외식업중앙회 은평구지회, 한국환경산업기술원, ㈜잇그린, ㈜세림용역과 ‘배달 외식 분야 다회용기 이용 활성화 업무협약’을 체결했다고 21일 밝혔다.



이번 협약은 구가 추진하는 ‘2026 은평 순환-이음 프로젝트’의 핵심 사업 중 하나다. 배달 음식 소비 증가로 늘어난 일회용기 사용을 줄이고 자원순환 중심의 배달 문화를 조성하는 게 목표다. 구는 소상공인의 참여 부담을 낮추고 주민에게 실질적인 혜택을 제공해 생활 속 탄소중립 실천 문화를 확산한다는 방침이다. 한국외식업중앙회 은평구지회와 협력해 참여 음식점을 발굴하고 한국환경산업기술원의 탄소중립포인트 녹색생활 실천 제도와 연계해 주민들의 자발적인 다회용기 이용을 유도한다.



김미경 구청장은 “외식업계와 긴밀히 협력해 참여 음식점을 확대하고 탄소중립포인트 제도와 연계해 주민들의 자발적인 참여를 끌어내겠다”고 말했다.

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