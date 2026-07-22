‘보행안전 강화’ 대각선 횡단보도 늘린다

서울시가 대규모 보행수요가 집중되는 서울 구로구 고척스카이돔 등 주요 교차로 9곳에 횡단보도를 연내 확충한다.

서울 구로구 고척스카이돔 앞 동양미래대학교 교차로 예상도. 서울시 제공

21일 시에 따르면 횡단보도 확충 대상지는 고척스카이돔 앞 동양미래대학교 교차로, 청계광장 인근 무교동사거리, 구로디지털단지 하이엔드 교차로, 노원역 교차로, 강서구 그랜드마트 교차로 등 9곳이다. 보행자가 한 번의 신호로 원하는 방향으로 이동할 수 있는 ‘대각선횡단보도’ 신설이 5곳, 나머지 4곳은 ‘ㄷ자형’ 우회 동선을 ‘ㅁ자형’ 횡단망으로 개선하는 방식이다.



이번 사업은 기존 교차로의 구조적 한계로 발생하는 보행 혼잡과 우회 불편을 해소하는 것에 중점을 뒀다. 보행자가 한 번의 신호로 원하는 방향까지 이동할 수 있도록 동선을 단축하고 교차로 내 보행 흐름도 보다 안전하고 효율적으로 개선하는 것이 핵심이다.



대각선횡단보도의 보행 편의와 안전 개선 효과는 객관적인 수치로도 확인된다. 지난해 ‘서울시 대각선횡단보도 확충 효과 분석’ 보고서에 따르면 대각선횡단보도 설치 후 시민들의 평균 이동 거리는 5.6m 단축됐다. 차 대 사람 교통사고는 27.3% 감소했다. 특히 교차로에 진입하는 차량의 우·좌회전 과정에서 발생하는 보행사고는 44.8% 줄어 보행자의 횡단 편의뿐 아니라 교통안전도 함께 높이는 효과가 있는 것으로 나타났다.



대표적 사업 대상지로 구로구 고척스카이돔 앞 동양미래대 교차로가 있다. 이곳은 평소 학생 보행이 많고, 야구경기나 대형 행사 종료 후에는 관람객이 한꺼번에 몰리면서 횡단 대기와 보도 혼잡이 반복돼 온 곳이다. 시 관계자는 “행사 종료 후 보도와 횡단보도 주변에 집중되는 대기 인파도 분산될 것”이라고 설명했다.



이외에도 점심시간 및 퇴근시간대 직장인 유동인구가 집중되는 청계광장 주변 모전교 남측과 북측, 구로디지털단지 하이엔드 교차로, 송파구 거여라이프아파트 교차로 4곳에도 대각선횡단보도를 확충해 보행 흐름을 개선한다.



대중교통 환승 수요가 많은 교차로는 단절된 횡단구간을 새로 연결해 우회 보행 불편을 줄인다. 지하철 이용객이 많은 노원역 교차로와 발산역 인근 강서구 그랜드마트 교차로에는 현재 횡단보도가 설치되지 않은 구간을 연결한다. 기존 ‘ㄷ자형’ 보행동선을 사방으로 건널 수 있는 ‘ㅁ자형’ 횡단망으로 완성하는 방식이다. 사업이 완료되면 지하철 이용객과 주변 상권 방문객이 교차로를 돌아서 이동하는 불편이 줄어들고, 지하철역과 버스정류장 간 환승 접근성도 개선될 것으로 기대된다. 그 밖에 동대문역 인근 청계6가 교차로와 금호중학교(옛 금호여중) 교차로 일대 역시 시민과 학생들의 이동 편의를 위해 횡단보도 확충을 추진한다.



여장권 서울시 교통실장은 “보행자가 가장 짧고 안전한 길로 이동할 수 있도록 현장의 불편 요소를 선제적으로 찾아 ‘삶의 질 특별시’에 걸맞은 보행환경을 촘촘히 만들어 나가겠다”고 말했다.

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