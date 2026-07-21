신상진 성남시장, 시의회 의장단 첫 회동…“협력하되 견제는 원칙대로”

신상진 경기 성남시장과 제10대 성남시의회 의장단이 시의회 개원 이후 처음으로 한자리에 모였다. 이들은 공식 상견례를 갖고, 시민 중심의 시정 운영과 협치 체계 구축을 다짐했다.

신상진 성남시장과 시의회 의장단의 첫 공식 간담회. 성남시의회 제공

21일 성남시의회에 따르면 전날 신 시장과 의장단이 오찬 간담회를 열고, 의회와 시 집행부 간 유기적 협력 방안과 지역 현안을 폭넓게 논의했다.

이번 회동은 제10대 시의회 출범 이후 의장단과 지자체 수장이 처음으로 머리를 맞댄 자리다.

성남시의회는 지난 4년간 국민의힘이 다수당이었지만, 이번 지방선거에서는 더불어민주당이 32석 중 18석(비례 2명 포함)을 차지하며 다수당이 됐다.

반면 시장은 국민의힘 소속인 신 시장이 연임하며 여소야대 국면을 맞았다. 신 시장 및 집행부의 협치 움직임이 이목을 끄는 이유다.

간담회에는 강상태 의장과 정연화 부의장을 비롯해 여야 대표 시의원, 상임위원장 등 시의회 인사들이 모였다. 이번 회동은 민선 9기 주요 사업 예산안 편성과 조례안 심의를 앞두고 원만한 의정 관계를 다지기 위해 마련됐다.

강 의장은 “의회와 집행부는 시민 복리 증진이라는 공통의 목표를 향해 나아가는 동반자”라며 “집행부가 의회를 존중하고 성실히 소통한다면 시민 삶의 질 향상과 지역 발전을 위한 정책과 예산에 적극적으로 협력하겠다”고 말했다.

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