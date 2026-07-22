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유튜버·중개사·시민 등 140명 100분 토론

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이강진 기자

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李, 23일 부동산 국민대토론회 주재
정부·전문가 참여… 공급·금융 논의

이재명 대통령이 23일 주재하는 ‘부동산정책 국민 대토론회’에 전문가와 정부 관계자뿐 아니라 부동산 유튜버, 부동산·맘카페 운영진, 현장 공인중개사와 일반 국민 등 140명이 참석해 공급·금융·세제 문제를 놓고 100분간 토론한다.

21일 청와대가 공개한 행사 세부 계획에 따르면 이번 토론회에는 정부 관계자 35명과 학계·연구소·언론 등 전문가 그룹 30명, 협회·시민단체 관계자와 인플루언서, 일반 국민 등 75명이 참여한다.

 

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 국무위원들의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 국무위원들의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

‘인플루언서, 부동산·맘카페’ 그룹에서는 유튜브 채널 ‘재테크 읽어주는 파일럿’을 운영하는 최영민씨와 ‘채부심’ 채널 운영자 채상욱씨, 권기헌 도시개발연구소 이사 등 12명이 참석한다. 부동산 정책과 시장 상황을 활발하게 논의해 온 부동산·맘카페 운영진도 토론에 참여한다.

참여연대·민달팽이유니온·경제정의실천시민연합 등 시민단체에서는 4명, 전국 각지에서 활동하는 공인중개사 10명, 협회와 금융기관 등 업계에서는 20명이 참석한다. 국민 의견수렴 홈페이지에 의견을 제출한 일반 국민 가운데 29명도 초청됐다.

전문가 그룹은 부동산 담당 선임기자와 논설위원 등 언론인 5명, 금융연구원·한국조세재정연구원·부동산R114 관계자 등 연구기관 전문가 15명, 부동산학 교수 등 학계 인사 10명으로 구성됐다.

정부에서는 한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장 등 35명이 자리한다.

토론회는 23일 오전 10시부터 100분간 열린다.


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