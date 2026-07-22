노태문 57억·전영현 26억… 삼성전자 사장단 성과급 수령

노태문(사진) 삼성전자 대표이사 겸 DX(디바이스경험·완제품)부문장이 장기성과 인센티브(LTI)로 57억원 규모의 자사주를 수령했다.



21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성전자는 장기성과급 중 자사주를 받은 임원과 세부 내용을 공시했다. 지급 대상은 임원 등 928명이다.



노 대표는 2만2678주를 수령하며 1위에 올랐다. 지급 기준 주가(25만4500원)로 환산하면 57억7000만원 규모다. 이어 전영현 삼성전자 대표이사 겸 DS(디바이스솔루션·반도체)부문장(부회장)이 1만469주(26억6400만원어치)를 받았다. 사업지원실장인 박학규 사장은 9819주(24억9900만원), 김용관 DS부문 경영전략총괄 사장은 9990주(25억4200만원), 이재용 삼성전자 회장 보좌역인 정현호 부회장은 1만3419주(34억1500만원)를 수령했다.



삼성전자는 만 3년 이상 재직한 임원을 대상으로 이전 3년간 경영 실적에 따른 보상을 향후 3년간 나눠서 지급하는 LTI 제도를 운영하고 있다. 성과에 따라 평균 연봉의 0∼300%가 책정된다. 지난해부터는 책임경영 강화를 위해 LTI 일부를 자사주로 지급할 수 있도록 제도를 변경했다. 앞서 삼성전자는 지난 13일 보유 자사주 113만2477주를 처분한다고 공시했다. 임원 등의 책임경영을 강화하고 장기성과급 일부를 자사주로 지급하기 위한 조치였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지