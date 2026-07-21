李대통령, 23일 부동산 대토론회 주재…유튜버, 부동산·맘카페 운영진도 참석

이재명 대통령이 23일 주재하는 ‘부동산정책 국민 대토론회’에 전문가뿐만 아니라 유튜버와 부동산카페 운영진, 현장 공인중개사 등 140명이 참석해 100분간 토론을 벌인다.

21일 청와대가 공개한 행사 세부 계획에 따르면 이번 토론회에는 정부 관계자 35명과 학계·연구소·언론 등 전문가 그룹 30명, 협회·시민단체 관계자 및 인플루언서, 일반국민 등 75명이 참석한다.

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

구체적으로 ‘인플루언서, 부동산·맘카페’에선 유튜브 채널 ‘재태크 읽어주는 파일럿’을 운영하는 최영민씨와 ‘채부심’ 채널 운영자 채상욱씨, 권기헌 도시개발연구소 이사 등 12명이 참석한다. 평소 부동산 정책 관련 논의가 활발히 이뤄지는 부동산·맘카페 운영진들도 참여한다.

아울러 참여연대·민달팽이유니온·경제정의실천시민연합 등 시민단체에서 4명, 전국 각지에서 활동하는 공인중개사 10명, 협회와 금융기관 등 업계에서 20명이 참석한다. 국민 의견수렴 홈페이지를 통해 의견을 제출한 일반 국민 29명도 초청됐다.

전문가 그룹은 부동산 담당 선임기자·논설위원 등 언론인 5명, 금융연구원·한국조세재정연구원·부동산R114 관계자 등 15명, 부동산학 교수 등 학계 10명으로 구성됐다.

정부에선 한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장 등 35명이 자리한다.

토론회는 23일 오전 10시부터 100분간 열리며 이 대통령의 모두발언 뒤 이형일 재정경제부 1차관이 사전 의견수렴 결과를 발표할 예정이다. 이어 진미윤 명지대 교수가 공급 분야, 김영도 한국금융연구원 선임연구위원이 금융 분야, 강성훈 한양대 교수가 세제 분야 발표자로 나선다. 이를 바탕으로 이 대통령과 참석자들이 정부 부동산 정책의 방향성을 두고 자유롭게 토론을 벌일 계획이다.

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