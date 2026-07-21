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李대통령, 23일 부동산 대토론회 주재…유튜버, 부동산·맘카페 운영진도 참석

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이강진 기자 jin@segye.com

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이재명 대통령이 23일 주재하는 ‘부동산정책 국민 대토론회’에 전문가뿐만 아니라 유튜버와 부동산카페 운영진, 현장 공인중개사 등 140명이 참석해 100분간 토론을 벌인다.

 

21일 청와대가 공개한 행사 세부 계획에 따르면 이번 토론회에는 정부 관계자 35명과 학계·연구소·언론 등 전문가 그룹 30명, 협회·시민단체 관계자 및 인플루언서, 일반국민 등 75명이 참석한다.

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1
이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

구체적으로 ‘인플루언서, 부동산·맘카페’에선 유튜브 채널 ‘재태크 읽어주는 파일럿’을 운영하는 최영민씨와 ‘채부심’ 채널 운영자 채상욱씨, 권기헌 도시개발연구소 이사 등 12명이 참석한다. 평소 부동산 정책 관련 논의가 활발히 이뤄지는 부동산·맘카페 운영진들도 참여한다.

 

아울러 참여연대·민달팽이유니온·경제정의실천시민연합 등 시민단체에서 4명, 전국 각지에서 활동하는 공인중개사 10명, 협회와 금융기관 등 업계에서 20명이 참석한다. 국민 의견수렴 홈페이지를 통해 의견을 제출한 일반 국민 29명도 초청됐다.

 

전문가 그룹은 부동산 담당 선임기자·논설위원 등 언론인 5명, 금융연구원·한국조세재정연구원·부동산R114 관계자 등 15명, 부동산학 교수 등 학계 10명으로 구성됐다.

 

정부에선 한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장 등 35명이 자리한다.

 

토론회는 23일 오전 10시부터 100분간 열리며 이 대통령의 모두발언 뒤 이형일 재정경제부 1차관이 사전 의견수렴 결과를 발표할 예정이다. 이어 진미윤 명지대 교수가 공급 분야, 김영도 한국금융연구원 선임연구위원이 금융 분야, 강성훈 한양대 교수가 세제 분야 발표자로 나선다. 이를 바탕으로 이 대통령과 참석자들이 정부 부동산 정책의 방향성을 두고 자유롭게 토론을 벌일 계획이다.


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