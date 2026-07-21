고양시 “군사시설보호구역 해제 환영” … 도시정비 기대감

경기 고양시는 21일 국방부가 군사시설 제한보호구역 및 비행안전구역 해제 계획을 발표하자 지역 개발에 속도가 붙을 것으로 기대했다.

시는 이날 국방부의 발표에 환영 뜻을 밝히면서 첨단 미래산업 육성과 일자리 창출, 지역경제 활성화에 행정력을 집중하겠다고 밝혔다.

경기 고양 일산테크노밸리 조감도. 고양시 제공

이날 국방부가 해제한다고 발표한 제한보호구역 가운데 고양시 지역은 법곳·대화·장항동 일대 77만㎡에 이른다. 해제 구역에는 일산테크노밸리 사업 구역 44만6천716.5㎡가 포함된다.

그동안 일산테크노밸리 조성사업의 핵심 장애물로 꼽혀왔던 군사시설 제한보호구역이 해제됨에 따라 토지 분양과 사업추진에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 올해 하반기에는 고양시 덕양구 강매·덕은·도내·현천·화전동 비행안전구역 176만㎡도 해제될 예정이다.

민경선 고양시장은 “이번 군사시설 제한 보호구역과 비행안전구역 해제를 107만고양시민들과 함께 진심으로 환영한다”며 “규제 해소를 위해 적극적으로 앞장선 한준호, 이기헌 국회의원 등 4명의 지역 국회의원의 노력에 깊이 감사드린다”고 말했다.

이어 “앞으로 공업 물량 확보 등 속도감 있는 기업 유치 전략을 추진해 첨단 미래산업을 육성하고 양질의 일자리, 지역 경제 활성화에 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.

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