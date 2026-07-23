미국 한복판서 터진 "리(LEE)!"…NBA 홀린 이현중의 ‘인간 승리’

미국 라스베이거스의 여름밤.

관중석에서 한 이름이 터져 나왔다.

“리(LEE)! 리(LEE)!”

NBA 구단들이 유망주를 시험하는 서머리그. 벤치에서 나온 한국 선수가 3점 라인 밖에서 공을 잡을 때마다 관중석이 들썩였다. 공이 그물을 가르자 함성은 더 커졌다. 미국 한복판에서, 미국 팬들이 한국 선수의 이름을 목이 쉬도록 외치고 있었다.

이현중이 NBA 서머리그 유타 재즈전에서 개인 최다 득점을 기록한 뒤 방송 인터뷰를 하고 있다. NBA 유튜브 캡처

2004년 하승진 이후 22년. 류현진이 메이저리그를, 손흥민이 프리미어리그를, 박인비가 메이저 골프대회를 정복하는 동안 NBA의 문만 열리지 않았다.

그 문이 처음 흔들렸다. 함성이 터진 라스베이거스의 밤이었다.

관중이 외치던 그 이름. 이현중(26)이다.

우물 밖으로 나간 소년

그는 이른바 ‘농구 명문가’에서 태어났다. 어머니 성정아씨는 1984년 로스앤젤레스올림픽 여자농구 은메달리스트. 아버지 이윤환씨는 삼성전자에서 골밑을 지켰고 지금은 삼일고 농구부를 이끈다.

부모의 유전자는 속일 수 없었다. 키는 2m를 넘겼다. 발은 빨랐고 슛은 정확했다. 한국에 남았어도 부와 명예가 약속된 길이 그 앞에 깔려 있었다.

하지만 그 길을 스스로 걷어찼다.

계기는 고등학교 시절 마주한 ‘세계의 벽’이었다. 2024년 본지 인터뷰에서 그는 “고등학교 때까지 별 노력 없이도 우승했어요. ‘내가 진짜 잘하는구나’ 생각이 들었죠”라고 돌아봤다. 착각은 17세 이하 대표팀에서 깨졌다. 미국, 프랑스 같은 팀과 붙자 준비한 걸 다 쏟아부어도 점수 차는 50점씩 벌어졌다. “우물 안의 개구리라는 걸 느꼈어요.”

2017년 한국에서 열린 NBA 아카데미 선발이 기회가 됐다. 유망주를 뽑아 호주 캔버라의 상설 캠퍼스에서 키우는 프로그램이다. 이듬해 1월, 고등학생 이현중은 학교를 정리하고 호주로 떠났다. 한국 선수에게 좀처럼 열리지 않던 무대, NBA를 향한 첫걸음이었다.

2019년에는 NBA 슈퍼스타 스테픈 커리의 모교인 미국 데이비드슨대에 입학했다. 그곳에서 기록 하나를 새로 썼다. 한 시즌 야투 50%, 3점슛 40%, 자유투 90%. 세 기준을 모두 넘긴 이른바 ‘180클럽’. 데이비드슨대 역사에서 여기 든 선수는 그가 유일하다. 커리도 못 든 클럽이다.

현지 언론은 그를 ‘한국 농구의 미래’라고 불렀다. 거기까지 모든 것이 순조로워 보였다.

지명받지 못한 뒤, 이현중은 스스로 문을 두드리는 길을 택했다. FIBA 제공

이름이 불리지 않은 밤

2022년 6월, 뉴욕 브루클린. NBA 드래프트가 열렸다. 프로 구단들이 그해 데려갈 신인을 한 명씩 지명하는 자리다.

한 명, 또 한 명. 그날 58명의 이름이 호명됐다. 그의 이름은 끝내 나오지 않았다.

드래프트를 앞두고 발등뼈와 인대를 크게 다친 탓이었다. NBA를 눈앞에 두고 자신을 증명할 마지막 기회가 날아갔다.

지명받지 못한 뒤 처음 향한 곳은 G리그였다. NBA를 꿈꾸는 선수들이 모여드는 곳이다. 하지만 출전 시간은 들쭉날쭉했다. 더 많이 뛸 수 있는 무대가 필요했다.

그는 다시 호주로 건너갔다. 프로리그 일라와라 호크스에서 벤치 자원으로 뛰며 팀이 24년 만에 우승하는 데 힘을 보탰다.

그사이에도 여름이면 라스베이거스를 찾았다. NBA 서머리그였다. 여기서 눈에 들면 정식 계약으로 이어지고, 그렇지 못하면 다음 기회를 기다려야 한다. 2023년 필라델피아, 2024년 포틀랜드. 두 번 모두 그가 먼저 문을 두드렸고, 두 번 모두 문은 열리지 않았다.

이현중이 2025∼2026 일본 프로농구 B리그 챔피언결정전에서 우승을 차지한 뒤 트로피를 들고 기뻐하고 있다. B리그 인스타그램 캡처

일본도 반한 코리안리거

다음 행선지는 일본 프로농구 최상위 무대인 B리그의 나가사키 벨카였다. 지난 시즌 그는 정규리그 3점슛 성공률 1위(47.9%)로 팀을 서부지구 1위에 올려놓았다. 이어 창단 첫 통합우승까지 이끌었다. 한국 선수가 일본 프로농구 정상에 선 것도, 플레이오프 최우수선수(MVP)를 받은 것도 그가 처음이었다.

주장이자 절친인 일본 대표 바바 유다이는 그를 “대체 불가능한 선수”라고 했다. “그가 없었다면 우승은 없었을 것”이라며 코트 안팎에서 보여준 리더십을 높이 평가했다.

바바 역시 NBA를 꿈꾸며 G리그와 호주를 거쳤지만 문턱을 넘지 못한 선수다. 그런 그가 이현중에게 말했다.

“꼭 그 꿈을 이루길 바란다.”

우승컵을 든 순간 이현중은 참았던 눈물을 쏟았다. 그러면서도 MVP 트로피 앞에서는 자신을 낮췄다. “우리 팀 누가 받아도 이상하지 않았다. 운이 좋았다고 생각한다”고 했다. 최고의 순간에도 잘한 것보다 부족한 것이 먼저 보인다고 했다.

그러고는 부모와 팬을 향해 고개를 숙였다. “늘 지지해주신 부모님, 그리고 어느 무대에서 뛰든 현장을 찾아주시는 팬들께 감사하다.”

그를 여기까지 데려온 건 3점슛이었다. 하지만 타고난 재능만으로 얻은 슛이 아니었다. 무작정 많이 던지는 대신 자기 경기 영상을 수없이 돌려 봤다. 어떤 상황에서 어떻게 균형을 잡고 던지는지 연구했다. “결국 다 공부해야 한다”는 그의 말처럼, 3점슛은 감이 아니라 준비에서 나왔다.

드래프트 이후 4년. 세 대륙을 돌며 유니폼을 네 번 바꿔 입었다. G리그 산타크루즈, 호주 일라와라, 일본 오사카를 거쳐 나가사키까지. 그사이 우승도 했고 MVP도 받았다. 그 과정에서 실패를 견디는 법도 배웠다.

“계속 예방주사를 맞는 셈이죠. 이젠 웬만한 스트레스는 별것 아닌 것처럼 느껴져요.”

그래도 목표는 한 번도 바뀌지 않았다. NBA였다.

코리안 커리의 세 번째 노크

이번 여름은 시작부터 달랐다. 처음으로 구단이 먼저 손을 내밀었다. 6~7개 구단이 러브콜을 보냈고, 가장 적극적인 곳은 샌안토니오 스퍼스였다. NBA에서 다섯 차례 우승한 명문이자 국적을 가리지 않고 재능을 알아보는 구단으로 유명하다. 브라이언 라이트 단장은 “당장 이현중과 계약을 맺어야 한다”고 지시했다.

이뿐만 아니었다. NBA의 전설도 그를 알아봤다. 케빈 가넷은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이현중의 하이라이트 영상을 공유하며 “내 친구, 코리안 커리”라고 적었다. 현지 팬들 사이에서도 ‘코리안 커리’로 통한다.

출발은 좋지 않았다. 라스베이거스에서 유타전 전까지 3점슛 12개 중 1개만 들어갔다. 그래도 감독은 그를 코트에서 빼지 않았다.

그리고 유타전. 22분 동안 3점슛 4개를 포함해 22점. 서머리그 개인 최다 득점이었다. 관중석에서 “리! 리!”가 터져 나온 게 바로 이날 밤이었다.

일정을 마친 뒤에도 감독은 그를 입에 올렸다. 벤치에서도, 라커룸에서도, 버스 안에서도 선수단 모두가 그를 응원한다고 했다. 현지 매체들은 그가 정규시즌 명단으로 가는 마지막 관문, 트레이닝캠프에 초청받을 자격을 스스로 증명했다고 평가했다.

피 말리는 여름을 보낸 이현중이 남긴 단어는 ‘행운’과 ‘성장통’이었다.

“(이 무대에 선 것 자체가) 엄청난 행운이죠. 대단한 선수들과 부딪치는 기회 자체가 큰 배움입니다. 저는 이 성장통을 진심으로 즐기고 있습니다.”

4년 전 브루클린의 밤, 그의 이름은 불리지 않았다.

이번 여름, 라스베이거스는 그의 이름을 외쳤다.

22년 동안 비어 있던 자리. 이제 남은 것은 NBA 구단의 전화 한 통뿐이다.

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