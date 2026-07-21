국힘, 7개 상임위원장직 수락하기로…보이콧 접고 국회 복귀

국민의힘은 21일 의원총회를 열어 여당이 단독으로 구성하고 남은 7개 상임위원장직을 수락하기로 했다.



이에 따라 23일 오전 당내 상임위원장 선거를 치르고 당일 오후 국회 본회의에서 7개 상임위원장직을 확정할 예정이다.

국민의힘 정점식 원내대표가 21일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정점식 원내대표는 의총 후 기자들과 만나 "형소법 개정안 등 상임위별로 다양한 현안들이 있기 때문에, 법제사법위원회를 일방적으로 가져간 더불어민주당 행태는 여전히 수긍하지 못하고 강한 거부 의사를 표명하면서도 원 복귀에 대해선 추인했다"고 밝혔다.



정 원내대표는 7개 상임위원장직을 그대로 받는 것인지, 숫자에 변동은 없는지를 묻는 말에 "그렇게 생각하시면 된다. (변동) 없다"고 답했다.



의총에서는 정보위원장 전반기 1년과 농림축산식품해양수산위원장 후반기 1년을 국민의힘이 맡기로 여당과 협의 중인 내용도 공유된 것으로 알려졌다.



국민의힘은 이날 민주당과 합의한 '선관위 투표용지 부족 사태에 따른 특별검사 법안'도 의총에서 추인했다.



정 원내대표는 "오늘 민주당과 합의한 특검법안과 관련해 수사 대상과 범위, 기간 등에 대해선 여전히 추가 협의를 하기로 했고 오늘 합의한 건 특검 추천 절차에 대해서만 합의했다는 걸 다시 말씀드린다. 합의서에도 그 부분이 명기돼 있다"고 설명했다.



의총에서는 수사 범위와 관련해 장동혁 대표 등이 우려를 표명하면서 당의 의견을 관철해달라고 원내지도부에 당부한 것으로 알려졌다. 일부 의원은 선관위 서버 압수수색, 재외국민 투표 수사 등의 필요성을 언급한 것으로 전해졌다.



일각에서는 이 때문에 추인을 늦추자는 의견도 냈지만 원내 지도부가 "그 부분은 추후 좀 더 명확하게 협상을 해나가겠다"고 하면서 추인된 것으로 알려졌다.



정 원내대표는 "합의한 것 자체에 대해선 이견이 없었다"면서 "오늘은 (특검) 추천 절차에 대해서만 합의한 거라고 누차 말씀드렸다"고 강조했다.

<연합>

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