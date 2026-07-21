5·18 진압·간첩 조작 등 167명 정부 포상 취소

정부가 1980년대 ‘고문기술자’로 불린 이근안 전 경감과 박종철 고문치사 사건의 축소·은폐를 주도한 박처원 전 치안감, 5·18민주화운동 당시 시위대 진압 작전을 지휘한 소준열 전투병과 교육사령관 등 국가폭력에 가담한 167명에게 수여된 정부포상 198점을 취소했다.

이인구 국방부 인사기획관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 부적절한 정부포상 취소 관련 합동 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

행정안전부는 21일 국무회의에서 이런 내용을 담은 서훈 취소(안)이 심의·의결됐다고 밝혔다. 행안부에 따르면 이번에 취소 대상에는 12·12 군사반란과 5·18민주화운동 진압에 가담하거나 계엄업무에 관여한 76명이 1980∼1981년 받은 무공훈장·포장 76점이 포함됐다. 아울러 1960~1990년대 간첩조작사건 관련자 91명이 받은 훈·포장 36점과 대통령표창·국무총리표창 86점도 취소됐다.



국방부는 76명 가운데 ‘국가안전보장 유공’으로 서훈을 받은 42명의 근무경력과 당시 대간첩작전기록 등을 전수조사했다. 그 결과 무공훈장 요건인 ‘전투에 준하는 직무수행’과 무공포장 요건인 ‘국토방위에 헌신·노력’한 공적이 없는 것으로 확인했다. 국방부는 이를 상훈법 제8조에 따른 ‘거짓 공적’에 해당된다고 판단했다.



‘계엄업무 유공’으로 서훈을 받은 나머지 34명에 대해서는 해당 업무가 ‘국헌문란 및 내란행위’로 사법적 판단이 확정된 만큼 서훈 취소 사유가 된다고 설명했다.

이들 중에는 1980년 정승화 당시 계엄사령관(육군참모총장)을 납치하며 12·12의 서막을 연 하나회 소속 우경윤 전 준장 등 신군부 일당이 대거 포함됐다. 5·18 당시 전투병과 교육사령관으로 시위대 진압 작전을 지휘한 소준열 전 육군본부 교육사령관 포상도 취소됐다.

경찰청은 1979년 국가보안법 위반 등 혐의로 80여명을 검거한 ‘남조선민족해방전선 준비위원회 및 관련 산하 단체 조직원 검거 사건’ 관련 포상을 취소했다. 이 사건은 2024년과 2025년 재심 판결에서 불법 구금과 가혹행위 등 위법사실이 인정돼 무죄가 확정됐다. 삼척고정간첩단사건과 서울대무림사건, 함주명 간첩사건, 한국기독교사회문제연구원사건 관련 포상도 취소 대상에 포함됐다.

대상자는 모두 20명으로 대표적인 인물이 이근안 전 경감과 박처원 전 치안감이다. 이근안은 1970~1980년대 치안본부 대공수사관으로 근무하며 김근태 전 보건복지부 장관 등 민주화운동 인사들에게 전기고문과 물고문을 가해 ‘고문기술자’로 불렸다.

치안본부 대공수사처장과 서울 남영동 대공분실의 최종 책임자였던 박 전 치안감은 1987년 박종철 열사가 경찰 조사 중 고문으로 숨진 사건을 축소·은폐한 핵심 인물이다.

국정원은 재일동포 간첩사건, 보성 가족 간첩단 사건, 제주 모녀 간첩 사건 등 19개 사건을 대상으로 조사한 결과 수사절차 위반, 인권침해와 같은 위법사실을 확인했다. 이에 따라 해당 사건과 관계된 71명에 대한 정부 포상을 행안부에 취소 요청했다.

정부가 부적절한 정부포상을 취소한 것은 올해 들어 세 번째다.

김영수 행안부 의정관은 “정부는 앞으로도 반헌법적 행위 및 간첩조작 사건 등을 포함해 부적절한 공적으로 받은 정부포상에 대해 지속적으로 발굴하고 적극 취소해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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