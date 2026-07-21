무안공항 유해 재수색 100일… 호미 들고 유해 찾아 나선 유족들 [밀착취재]

불 꺼진 전남광주 무안국제공항은 고요했다. 공항 외부엔 참사를 기리는 파란 리본과 ‘함께하겠다’는 시민사회단체들 현수막이 빛바랜 채 달려 있었다. 사고가 있었던 둔덕과 공항 담벼락 인근에서는 참사 발생 1년4개월여 만인 지난 4월 재수색이 시작돼 하루 평균 10여점의 유해 추정 물체가 발견되고 있다. 하지만 토양 오염과 장마로 수색이 중단되면서 유가족의 기다림은 계속되고 있다. 무안공항에서 만난 손주택(69)씨는 “비가 온다고 했는데, 예보가 틀릴 거였다면 오늘 재수색을 해야 했는데”라며 하늘만 원망했다. 유해 재수색은 21일 100일을 맞았다.

16일 전남광주 무안 국제공항 활주로에서 유해 재수색이 진행되는 가운데 고 손창국씨 아버지 손주택(69)씨가 유해가 발견된 위치를 가리키고 있다.

‘12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사’ 유가족협의회(협의회)에 따르면 이날 기준 100일간의 재수색 과정에서 유해 추정 물체 1579점, 유류품 833점이 발견됐다. 비행기 부품 등 기체 잔해 1195.9㎏도 발견됐다. 재수색을 시작한 4월13일부터 4일간 발견된 유해 추정 물체 230점에서 유전자가 확인된 건 195점, 확인된 희생자는 64명에 달한다. 여흥구(74)씨는 1주차에 가족의 유해가 추가로 발견됐다는 소식을 세 차례에 걸쳐 받았다. 여씨는 “연달아 3일 동안 전화를 받았는데 첫날은 사위의 유해가, 다음날엔 딸의 유해가, 그다음 날엔 손녀딸의 유해가 발견됐다”고 했다. 여씨는 딸의 상산고 합격을 축하하며 가족여행을 떠났던 딸 부부와 두 손주를 참사로 잃었다. 여씨는 “유해가 추가로 발견됐다는 소식을 듣자마자 비행기 잔해가 날아다니는 장면이 떠오르고 가슴이 미어졌다”고 했다.



협의회는 유가족들의 정신적 충격을 이유로 재수색이 종료된 이후 일괄적으로 결과를 통보해 달라고 정부에 요청했다.

대대적인 재수사를 진행하기 위해서 유가족들은 제 손으로 희생자 유골을 발굴해야 했다. 아들 고 손창국(당시 29세)씨를 잃은 이경임(66)씨는 “(유)가족들이 공항 안쪽 식당의 한쪽 문이 우연히 열려 있어 들어갔더니 뼈 같은 것과 유류품이 보였다”며 “감식단에 가져가서 물었더니 인골인 것 같다는 소견이 나왔다. 강원도(국립과학수사연구원)에 보냈고, 유전자 감식을 거쳐 유해라고 확인해 줬다”고 말했다.

유가족들은 15~20명씩 활주로 인근에서 유해를 눈으로 찾아냈고, 호미를 들고 잔디를 팠다. 참사가 발생한 지 보름여 만인 지난해 1월15일 국토부는 “99% 수습이 완료됐다”고 발표했지만 유가족 요청으로 대대적인 재수색이 시작됐다. 재수색에는 과학수사대 등 경찰 인력과 소방, 유해발굴단 등 군 인력, 국토교통부 관계자, 유가족이 참여한다.



정부가 부처 합동 수색단을 꾸렸지만 작업방식조차 통일되지 않아 유가족들이 방식을 제안하는 실정이었다. 전남광주 동구 금남로 YMCA에 마련된 시민 분향소에서 만난 김성철 유가족협의회 이사는 “부처가 기싸움을 하는 형국”이라며 “수색 첫날 군과 경찰의 방식이 각기 달라 작업을 중지시켰다”고 말했다. 김 이사는 “유가족이 동의한 방식을 군과 경찰·소방 수색단에 제안했고, 이를 통일하기 위해 한 수색조가 시범을 보인 후 모두가 지켜보고 그대로 해달라고 부탁했다”고 전했다. 유가족들은 지난해 1월15일 국토부가 잔해 수습을 종료한 것과 관련한 경위 설명을 요구하고 있다. 김 이사는 “유해가 계속 발견되는데도 수색이 종료된 책임을 묻겠다고 했지만 누가 지시했고 왜 그런 판단이 있었는지는 밝히지 않았다”며 정보 공개를 요구했다.

16일 전남광주 무안 국제공항 앞에서 고 손창국씨의 어머니 이경임(66·왼쪽)씨와 아버지 손주택(69)씨가 허공을 바라보고 있다.

지난 4월13일 국무조정실 ‘정부 합동 공직복무점검단’은 참사 초기 부실 수습 등 업무 부적정성이 확인된 경찰 1명, 소방 1명 등 공직자 12명에 대해 문책을 요청한다고 밝혔다. 하지만 국토부 관계자는 “아직 징계나 수사로 인한 인사 조처가 진행된 건 없는 것으로 안다”고 말했다. 유족들은 아직도 무안공항에서 사랑하는 가족의 흔적을 찾고 있다.

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