정용진의 새 화두는 ‘럭셔리’… 글로벌 호텔·리조트 개발 나선다

신세계그룹이 글로벌 부동산 개발회사인 오코(OKO) 그룹과 손잡고 호텔·리조트 개발사업에 나선다. 지난달 신세계프라퍼티 대표이사를 맡은 정용진 신세계그룹 회장이 복합쇼핑몰·테마파크·호텔 등 그룹의 대형 부동산 개발사업을 직접 진두지휘하며 내수 한계 극복을 위해 해외 시장으로 사업 영토를 확장하겠다는 의지를 드러낸 것으로 해석된다. 신세계프라퍼티는 스타필드 사업을 운영하는 신세계그룹의 복합개발 계열사다. 오코 그룹은 세계적인 프리미엄 호텔·리조트 브랜드 ‘아만(Aman)’과 ‘자누(Janu)’를 운영한다.

정용진 신세계그룹 회장(왼쪽)과 블라디슬라프 도로닌 오코 그룹 회장이 최근 서울 조선팰리스 호텔에서 열린 신세계프라퍼티와 오코 그룹 간 조인트벤처(JV) 설립 협약식에서 기념사진을 찍고 있다. 신세계그룹 제공

신세계그룹은 정용진 회장과 블라디슬라프 도로닌 오코 그룹 회장이 최근 서울에서 만나 신세계프라퍼티와 오코 그룹 간 조인트벤처(JV·합작사) 설립 협약을 맺었다고 21일 밝혔다. 두 그룹은 신세계의 대형 복합 프로젝트 실행 역량과 오코의 럭셔리 호텔 건립 노하우를 결합해 글로벌 호텔·레지던스 시장과 부동산 개발 분야의 판도 변화를 이끈다는 구상이다. 양사는 합작사에 5억달러(약 7500억원)의 초기 투자금을 조성할 계획이다.



합작사는 우선 아만 그룹의 럭셔리 브랜드인 아만과 자누의 호텔 및 레지던스 개발을 추진하고, 국내외 복합 상업용 부동산 개발사업에 협력하기로 했다. 정 회장은 “이번 전략적 파트너십은 한국에서 검증된 신세계프라퍼티의 개발 모델이 글로벌 호스피탈리티(호텔 등 서비스업) 시장에서도 효과적으로 적용될 수 있다는 확신을 반영한 것”이라며 “긴밀한 협력과 상호보완을 통해 전 세계 럭셔리 호스피탈리티 시장에 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.



이번 협약은 오코 그룹이 신세계프라퍼티가 그동안 호스피탈리티·엔터테인먼트·문화·도시 인프라를 유기적으로 결합한 복합개발 사업들을 성공적으로 이끌어 왔다는 점에 주목하면서 이뤄졌다.



정 회장과 함께 이번 사업을 주도할 도로닌 회장은 럭셔리 주거·상업·호스피탈리티 부동산 개발 및 투자 분야에서 세계적 명성을 갖고 있다. 전 세계에 84개 건물, 총 740만㎡가 넘는 자산을 구축한 그는 세계 유수의 건축가들과 협업해 독창적인 건물 조성 프로젝트들을 성공시켰다. 도로닌 회장은 “부동산 개발 및 금융 시장에서 깊은 전문성을 갖춘 정용진 회장이 이끄는 신세계그룹과 파트너십을 맺게 돼 큰 영광”이라며 “전 세계 여행객, 거주자, 지역사회에 공감을 불러일으키는 독창적인 프로젝트를 만들어내겠다는 정 회장의 장기 비전에 공감한다”고 말했다.



블랙핑크 제니, 빌 게이츠, 마크 저커버그, 킴 카다시안 등 글로벌 유명인사들이 찾는 최고급 호텔로 유명한 아만은 1988년 설립된 럭셔리 호스피탈리티 브랜드로, 현재 전 세계 20여 개국에서 36개의 호텔·리조트·레지던스를 운영하고 있다. 2020년에는 산스크리트어로 ‘영혼’을 뜻하는 새로운 호텔 브랜드 자누를 선보였다. 2024년 일본 도쿄에 첫 자누 호텔을 성공적으로 연 데 이어 두바이, 사우디아라비아, 몬테네그로 등에서 호텔과 레지던스를 추가로 개발하고 있다.

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