[이코노 브리핑] 삼성證, 주식 입문고객에 ‘웰컴 이벤트’ 외

삼성證, 주식 입문고객에 ‘웰컴 이벤트’

삼성증권이 국내주식 입문 고객을 위한 ‘웰컴 이벤트’를 진행한다고 21일 밝혔다. 대상은 6월15일부터 이달 31일까지 삼성증권에서 생애 최초로 국내주식 비대면 계좌를 개설한 고객이다. 이 기간 내 비대면 종합계좌를 개설하면 신청할 수 있다. 선착순 2만명에게 삼성전자·현대차·두산에너빌리티 가운데 1주를 지급하거나 국내주식 거래에 사용할 수 있는 2만원 상당의 지원금을 제공한다. 비대면 신규·휴면 고객을 대상으론, 이벤트 기간 중 개설한 종합 비대면 계좌에서 우대 수수료율을 적용한다.

하나銀, 현대차그룹과 적금 가입 행사

하나은행이 현대자동차그룹과 함께 21일부터 8월31일까지 5000명 한정으로 ‘올데이에너지(AllDayEnergy) 내맘적금’ 가입 이벤트를 진행한다. 이 적금은 기본금리 연 2.0%에 자동이체 우대금리 연 0.5%, 특별우대금리 쿠폰 연 2.0%를 더해 최고 연 4.5%(세전)가 적용된다. 월 50만원 한도로 최대 6개월 가입 가능하다.

‘국세외’ 체납관리단 기간제 2차 채용

국세청은 21일 전국 133개 세무서 국세외수입 체납관리단에서 체납 실태 확인을 담당할 기간제 근로자 2차 채용을 공고했다. 이번 채용인원은 4000명으로 10월1일부터 12월23일까지 주 5일·하루 8시간 근무한다. 시급은 1만2250원으로, 월평균 세전 270만원 수준이며 4대 보험에도 가입된다. 응시자격은 만 18세 이상 대한민국 국적자다.

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