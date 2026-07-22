[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 22일 (수요일) 66년생, 아무것도 하기 싫다… 의욕 떨어지는 날

96년생: 동서방에서 통신이나 좋은 일이 있겠다. 84년생: 거래처에서 반가운 사람을 만나게 된다. 72년생: 오는 인연은 매우 소중하게 여기자. 60년생: 적다고 나쁜것은 아니다. 48년생: 현실을 직시하고 노력하자. 36년생: 거래처 관리를 잘하자.

97년생: 안면부지의 사람에게 도움을 받는다. 85년생: 자신감을 가질수록 일이 잘 풀린다. 73년생: 인간관계 노력으로 결실을 맺는다. 61년생: 앞날이 점차 밝아오는 기운이다. 49년생: 냉정하지 못하면 손해를 본다. 37년생: 깊은 지혜를 발휘하자.

98년생: 일은 많은데 몸이 따라주질 않는다. 86년생: 발전의 기세가 강해지는 날. 74년생: 불투명한 일은 빨리 정리하자. 62년생: 인간관계에 약속을 중히하자. 50년생: 내적인 일로 변화나 이동이 있다. 38년생: 약속은 오전11-오후 3시가 좋다.

99년생: 오전에 좋은 소식이 온다. 87년생: 끈기있게 밀고 나가야 희망이 있다. 75년생: 순간적인 실수에 조심하자. 63년생: 약속은 오후1-5시가 좋다. 51년생: 양보다 질에 초점을 맞추자. 39년생: 빠른변화 지혜있게 대처하자.

00년생: 소탑 대실의 기운이 나타난다. 88년생: 일에 약간의 어려움이 있겠구나. 76년생: 약속은 오후 3-7시가 좋다. 64년생: 인연이란 흐르가는 강물과 간다. 52년생: 집착이 강한 사람 효율성이 떨어진다. 40년생: 건강과 부상에 조심하자. 28년생: 꿈자리가 걸리면 외출은 삼가라.

01년생: 새로운 협력자를 만들어 내겠다. 89년생: 변동수가 생기니 잘 대처하라. 77년생: 공적인자리는 개인사정 하지말자. 65년생: 기초공사를 튼튼하게 세우자. 53년생: 부질없는 고집과 자존심을 버리자. 41년생: 오늘은 상가집의 방문은 상가하자. 29년생: 경쟁은 지양하고 협력을 모색하라.

02년생: 재능이 탁월해도 겸손하여라. 90년생: 서두르지 말고 때를 기다려라. 78년생: 어려울 때는 친구가 필요하다. 66년생: 기운이 부족하여 의욕이 없다. 54년생: 애정관계를 조심하자. 42년생: 먼 여행과 등산을 조심하자. 30년생: 자신과 상대의 주장을 조율하라.

03년생: 겉으로는 별일 아니지만 속이 곪아 있다. 91년생: 만사가 형통하니 막히는 일이 없다. 79년생: 해결책은 공손하게 요청하자. 67년생: 해외의 거래처는 능동적으로 대처하라. 55년생: 약속은 오후3-7시가 좋다. 43년생: 멀리 있는 가족에 통신이 온다. 31년생: 주어진 환경에서 최선을 다해라.

04년생: 생각지도 못한 지출이 나타난다. 92년생: 금전운과 재물운이 트이겠구나. 80년생: 내 마음에 따라 선택하자. 68년생: 남을 낮추고 자신의 권위만 내세우지 말자. 56년생: 준비하지 않는 자는 성공이 없다. 44년생: 대중에 뒷안길에 곡길이 있다. 32년생: 자녀문제로 분위기가 무겁다.

05년생: 작은 오해가 생각 보다 길게 간다. 93년생: 타인의 도움으로 일이 풀려간다. 81년생: 중요한 약속을 잊어버리지 말자. 69년생: 압박요인에 약해지지 말라. 57년생: 믿는도끼에 발등 찡는 객이다. 45년생: 가족에게 베푸는 마음을 갖자. 33년생: 아무리 작은 것도 꾸준히 해나가라.

06년생: 새로운 이미지 변신을 꾀하는 운이다. 94년생: 마음먹은 대로 일이 풀려 나간다. 82년생: 소소한 일로 다툼이 온다. 70년생: 상가집 병문안은 상가하자. 58년생: 손재가 나타나니 행동을 조심하라. 46년생: 좋아서 하는일은 유익하다. 34년생: 노력해도 안되는 것들 갈등한다.

95년생: 모처럼 기회가 다시 찾아오겠다. 83년생: 만남은 오전10-오후2시가 좋다. 71년생: 어려운 일이 보람이 크다. 59년생: 금전융통은 동남방으로 진출하면 성사가 높다. 47년생: 싼것이 비지떡이다. 35년생: 시간에 쫓기면 결과가 좋지 못하다.

백운철학원

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