K17 기관단총 첫 양산품 출하…K1A 45년 역사 대체

글로벌 소구경화기 제조업체 SNT모티브가 K17 5.56㎜ 특수작전용 기관단총의 첫 양산품을 출하했다고 21일 밝혔다.

SNT모티브는 이날 부산 본사에서 K17 기관단총의 최초 양산·출하 기념 행사를 열었다.

K17 기관단총. SNT모티브 제공

K17은 ‘특수작전용 기관단총 1형 사업’을 통해 최종 선정된 장비로, 혹독한 시험평가를 거쳐 최종 전투용 적합 판정을 받았다.

이 총기는 특수작전부대를 비롯해 포병·전차 승무원, 의무병·통신병·군사경찰, 중대장급 지휘관 등 다양한 부대에서 45년여간 사용돼 온 K1A 기관단총을 대체하게 된다.

올해부터 내년까지 약 1만5000정이 공급될 예정이다.

K17은 시가전·공수낙하 등 다양한 작전환경을 고려해 총기 무게와 총열 길이를 최적화했으며, 4면 피카티니 레일을 적용해 임무장비 장착 운용성을 높였다.

좌·우수자 모두 사용 가능한 편의성과 신축형 개머리판 등 인체공학적 설계도 반영됐다.

점사 기능을 추가해 명중률과 탄약 관리 효율성을 개선했고, 기존 총기와 부품 호환성을 확보해 현행 정비체계를 그대로 활용할 수 있다.

SNT모티브 관계자는 “특수작전용 기관단총 1·2형 사업을 모두 진행하면서 얻은 경험을 바탕으로 향후 ‘차기 한국형 소총 개발 사업’에서 우위를 선점하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

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