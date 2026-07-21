부산 모텔서 탈출 시도하던 외국인 선원 추락… 1명 사망·1명 중상

선원 취업을 위해 입국한 외국인 2명이 부산의 한 모텔에서 탈출을 시도하다 추락해 1명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다. 경찰은 숙소 객실 출입문이 외부에서 잠겨 있었던 점에 주목하고 중개업체 등을 상대로 수사에 나섰다.

21일 부산 사상경찰서에 따르면 이날 오전 3시28분쯤 부산 사상구의 한 모텔 8층 객실에서 인도네시아 국적의 20대 A씨와 30대 B씨가 지상으로 추락했다.

선원 취업을 위해 입국한 외국인 2명이 부산의 한 모텔에서 탈출을 시도하다 추락해 1명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다. 뉴시스

이들은 객실에 있던 이불을 찢어 엮어 만든 임시 로프를 창문 밖으로 내린 뒤 이를 이용해 내려오려다 약 21ｍ 아래로 떨어진 것으로 조사됐다.

이 사고로 A씨는 현장에서 숨졌고, B씨는 중상을 입어 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 이들은 선원 취업을 목적으로 전날 국내로 입국했으며, 다른 국가로 출국하기 전 해당 모텔에서 임시 대기 중이었던 것으로 알려졌다.

사고 당시 모텔에는 객실 2곳에 외국인 선원 20명이 머물고 있었으며, 객실 출입문은 선원 중개업체 측이 외부에서 잠근 상태였던 것으로 파악됐다.

경찰은 현장에 있던 나머지 외국인 18명을 보호 조치한 뒤, 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 또 객실 출입문을 외부에서 잠근 경위와 적법성 여부를 확인하기 위해 선원 중개업체 관계자 등을 상대로 수사를 벌일 예정이다.

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