네이버클라우드, 고려대와 200억 규모 국방 AI 사업 공동 추진

네이버클라우드가 국내 국방 기술 연구·정책 분야 싱크탱크인 고려대학교 C5ISRT융합연구센터와 손잡고 총 200억원 규모의 대형 국방 인공지능(AI) 사업을 공동 추진한다.

강석중 고려대학교 기술경영전문대학원 교수와 김유원 네이버클라우드 대표(왼쪽부터)가 20일 네이버클라우드와 고려대학교 C5ISRT융합센의 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 네이버클라우드 제공

네이버클라우드는 20일 고려대학교 기술경영전문대학원 국방기술경영학과 C5ISRT융합연구센터와 업무협약을 맺었다. C5ISRT는 현대 군사 전략의 핵심인 지휘·통제·통신·컴퓨터·사이버·정보·감시·정찰·표적처리가 통합된 첨단 지휘통제와 전장인식 체계다.

C5ISRT연구센터는 국방기술경영 분야에서 40년 가까이 독보적인 연구 업적을 쌓아온 강석중 교수가 이끄는 최고 권위의 국방기술 전문 연구조직이다. 강 교수는 국방획득체계와 지휘통제체계, 방산안보 등 국방 기술경영 전반을 오랜 시간 연구하며 국방 정책·기술 분야에서 다양한 연구와 자문 활동을 수행해왔다.

네이버클라우드는 국방 환경에 특화된 실전형 AI 기술 공동 개발과 차세대 지휘통제체계 개발을 위한 국방 사업에 적극 참여할 계획이다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “국방 핵심사업 참여 기반을 확대하고, 대한민국 국방 AI 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.

강석중 고려대학교 기술경영전문대학원 교수는 “네이버클라우드와의 협력은 대한민국 국방 AX 생태계를 구축하는 중요한 출발점”이라며 “연구개발부터 실증, 사업화, 전문인력 양성까지 아우르는 국방 대표 산학협력 모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지