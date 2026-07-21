LG전자 베스트샵, 예비부부 대상 웨딩 구독 패키지 운영

LG전자 베스트샵 매장 이미지. (사진 제공=LG전자 베스트샵)

하반기 결혼을 앞둔 예비부부들이 혼수 준비에 나서면서, 가전 구독이 혼수 마련 방식 중 하나로 활용되고 있다.

가전 구독은 제품을 일시불로 구매하는 대신 월 구독료를 납부하는 방식으로, 계약 조건에 따라 관리 서비스 등을 함께 받을 수 있다는 점이 특징이다.

LG전자 베스트샵은 이러한 고객 수요에 맞춰 결혼을 준비하는 고객을 위한 ‘웨딩 구독 패키지’를 운영하고 있다고 밝혔다.

웨딩 구독 패키지는 예비부부들이 혼수 가전 구매 시 느끼는 주요 고민을 반영해 설계됐다. 일시불 대비 높게 인식되는 구독료 총 비용 부담은 패키지 할인 혜택으로 일시불 구매가와 비슷한 수준으로 낮추고, 선납 구독을 통해 고객의 예산 계획에 맞춘 구매가 가능하도록 했다 또한 웨딩 고객 선호도가 높은 제품 조합을 중심으로 구성해 제품 선택에 드는 시간과 고민을 줄일 수 있도록 했다는 설명이다.

이 밖에도 계약 기간 동안 무상 A/S와 전문가의 관리 서비스를 제공해 제품 케어에 대한 번거로움을 줄일 수 있도록 했다. 웨딩 관련 증빙 서류를 제출한 고객에게는 구매 금액에 따라 최대 5% 포인트 적립 혜택을 제공하며, 패키지 대상 모델 추가 할인, 구독 금액에 따른 최대 70만 포인트 추가 적립, 신한, 우리, 롯데 등 제휴카드 혜택, 구독료 선납에 따른 추가 할인 등 혜택도 마련했다.

패키지는 고객의 예산과 제품 선호도에 따라 총 4종으로 구성된다. ‘115 플랜’은 고가 제품군을 고려하는 고객을 위한 패키지이며, ‘95 플랜’은 웨딩 고객들이 선호하는 주요 가전을 중심으로 구성했다. ‘80 플랜’은 꼭 필요한 제품을 담았다.

‘BEST Pick 플랜’은 정해진 패키지 대신 TV, 냉장고, 세탁기 품목별 BEST 5 모델 가운데 원하는 제품을 직접 선택해 구성하는 방식이다. 고객의 취향과 신혼집 환경에 따라 필요한 제품을 조합할 수 있어 선택의 폭을 넓힌 구성이다.

고객은 LG전자 베스트샵 매장에서 제품의 디자인과 기능을 직접 비교하고 체험할 수 있다. 매장 상담을 통해 신혼집의 공간 구성과 예산, 생활 방식 등을 고려한 제품과 패키지도 안내받을 수 있다.

LG전자 베스트샵 관계자는 “결혼을 준비하는 고객들이 초기 비용 부담을 낮추고 제품 선택부터 사후 관리까지 이용할 수 있도록 웨딩 구독 패키지를 마련했다”며 “고객의 예산과 생활 방식에 맞는 구성과 혜택을 제공할 계획”이라고 말했다.

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