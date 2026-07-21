유노윤호 “한 여성에게 4번 차여" 충격 고백

SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’ 화면 캡처

그룹 동방신기 멤버 유노윤호가 연애부터 배우 도전까지 자신의 인생 이야기를 솔직하게 털어놨다.

지난 20일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에는 유노윤호, 선미, 조나단이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 유노윤호는 결혼에 대한 생각부터 과거 연애 경험까지 공개해 눈길을 끌었다. 그는 “27살 때 회사에 결혼하겠다고 통보한 적이 있다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

유노윤호는 “부모님이 27살에 결혼하셨다. 나도 부모님을 따라 그 나이에 결혼하고 싶다고 선언했던 것”이라고 설명했다.

이어 “당시 이수만 선생님께서 ‘결혼은 좋은데 아이는 조금 늦게 가지는 게 좋다’고 조언해주셨다”며 “기회가 온다면 결혼해보고 싶다. 조카들을 보면 마음이 흔들린다”고 말했다.

그러면서 “한 여성분에게 4번 차인 적이 있다”고 고백해 출연진들을 놀라게 했다. 그는 “내가 생각하는 세상에서 가장 나쁜 남자는 바쁜 남자”라며 “아이돌 활동을 하면서 해외 일정이 많았다. 상대방에게 무슨 일이 생겼을 때 아무 말 없이 옆에 있어 주는 것이 중요한데, 현실적으로 그러지 못했다”고 털어놨다.

유노윤호는 “그렇게 생각하면 나는 정말 나쁜 남자였다”며 “지금은 영상통화도 가능하지만 그때는 그런 것도 쉽지 않았다”고 당시를 돌아봤다.

또한 유노윤호는 배우로서 새로운 도전을 하게 된 과정도 공개했다. 그는 드라마 ‘파인-촌뜨기들’ 출연 당시 오디션 과정에서 처음에는 좋은 평가를 받지 못했다고 밝혔다.

유노윤호는 “감독님께 ‘갑자기 하게 된 리딩이라 2주만 시간을 달라. 그 후에도 별로면 마음대로 하시라’고 말씀드렸다”고 말했다.

이후 작품 속 1970~80년대 사투리를 익히기 위해 직접 목포로 내려갔고, 현지에서 만난 택시 기사와 대화를 나누며 표현과 억양을 공부했다고 전했다.

그 결과 2주 뒤 다시 진행된 오디션에서 캐스팅됐고, 새로운 연기 인생의 전환점을 맞게 됐다고 밝혔다.

하지만 유노윤호에게도 아픈 연기 경험은 있었다. 그는 첫 연기 도전작이었던 드라마 ‘맨땅에 헤딩’을 언급하며 “연기에 대해 정말 아무것도 몰랐고 패기만 있었다. 어디를 보고 대사를 해야 하는지도 몰랐다”고 털어놨다.

당시 혹평을 받았던 자신의 연기 영상을 50번 넘게 돌려봤다는 유노윤호는 “많은 분들이 작품을 위해 노력했는데 내가 준비가 안 돼 있어서 화가 났다. 너무 죄송했다”고 말했다.

가수로서 오랜 시간 활동해온 유노윤호는 이날 방송을 통해 사랑과 일, 그리고 배우로 성장하기 위해 노력했던 순간들을 솔직하게 공개하며 시청자들의 관심을 모았다.

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