리센느, 인기 제대로 터졌다…TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 1위

그룹 리센느가 TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 1위에 오르면 압도적인 인기를 입증했다.

21일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 7월 3주 차 TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 조사에서 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에 출연한 리센느가 1위를 차지했다.

그룹 리센느 메이(왼쪽부터)와 미나미, 원이, 제나, 리브 ⓒ 뉴스1 권현진 기자

리센느는 지난 6월 3주 차 JTBC '아는 형님' 출연으로 2위, 7월 2주 차 '전지적 참견 시점' 출연으로 2위에 오른 데 이어 이번 조사에서 마침내 1위를 차지하면서 남다른 상승세를 보여줬다.

비드라마 출연자 2위와 3위는 채널A '하트시그널 시즌5'의 박우열과 강유경인 것으로 나타났다. 4위는 채널A '야구여왕 시즌2'의 박민서로, 첫 방송 후 2주 만에 출연자 화제성 톱10에 명함을 내밀었다.

5위부터 10위까지는 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'의 카리나, MBC '최우수산'의 리센느, JTBC '연애전쟁'의 이효리, MBC '놀면 뭐하니?'의 이선민, tvN '언더커버 셰프'의 샘 킴 그리고 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'의 이소라 순이다.

한편 리센느는 지난 2024년 3월 데뷔한 5인 걸그룹이다. 최근 멤버 원이의 유튜브 채널을 중심으로 큰 인기몰이를 하면서, 지난 2024년 8월 발매한 '러브 어택'(LOVE ATTACK)이 2년 만에 역주행 돌풍을 일으키고 있다.

<뉴스1>

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