노사정, 석유화학 위기 해결 위해 머리 맞대…‘석유화학산업 위원회’ 발족

경제사회노동위원회(경사노위)가 석유화학산업 불황에 따른 지역 고용·경제 지원위원회를 21일 발족하고, 첫 전체회의를 열었다. 노사정이 머리를 맞대 국내 석유화학 산업의 위기를 푼다는 계획이다.

이날 경사노위는 서울 종로구 경사노위에서 위원회 발족식을 열었다. 중앙단위에서 노사정과 지자체가 함께하는 석유화학산업 관련 사회적 대화체가 구성된 건 이번이 처음이다.

전남 여수 국가산업단지 모습. 연합뉴스

위원회는 노동계 위원 3명, 경영계 위원 3명, 정부 위원 3명, 지자체 위원 3명, 공익위원 7명 총 20명으로 꾸려졌다. 위원장은 배규식 전 한국노동연구원 원장이 맡았다. 운영 기간은 발족일로부터 1년이다.

위원회는 앞으로 일자리 및 지역경제 영향 진단, 고용안정 방안 마련, 일자리 전환 및 창출 지원 등을 주제로 논의를 진행한다. 글로벌 공급과잉, 수요 둔화, 원가 경쟁력 약화 등으로 어려움에 직면한 석유화학산업 문제를 해결한다는 취지다. 석유화학 산업이 밀집한 여수, 서산, 울산 지역을 중심으로 산업과 지역 의제를 연계한 중층적인 사회적 대화를 추진할 계획이다.

이정한 경사노위 상임위원은 “석유화학산업은 단기적인 불황을 넘어 산업과 고용 구조 전반의 도전에 직면했다”며 “노사정이 함께 좋은 일자리를 유지하고 새롭게 창출할 수 있는 해법을 모색해야 한다”고 말했다.

배규식 석유화학산업 위원회 위원장은 “석유화학산업의 불황은 협력업체, 플랜트, 물류 등 연관 산업 노동자 고용에도 영향을 미칠 수 있다”며 “위원회가 사회적 대화를 통해 산업 위기를 함께 극복해 가는 하나의 모델이 되길 기원한다”고 했다.

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