“중·러, 도쿄 남쪽 日 EEZ 항행…기관총 훈련도” 日 경계·감시 강화

지난 19일 일본 배타적경제수역(EEZ)에서 중국군이 기관총 사격훈련을 한 사실이 확인됐다고 일본 방위성이 발표했다. 인근에서는 러시아 해군 함정도 확인돼 방위성이 경계·감시를 계속하고 있다.

21일 NHK방송에 따르면 방위성 통합막료감부는 중국의 미사일 구축함 2척과 보급함, 러시아 해군의 프리깃함 등 총 4척이 19일 오전 2시쯤 도쿄에서 남쪽으로 1000㎞쯤 떨어진 오가사와라제도의 오키노토리시마 남서쪽 해역을 항행하고 있는 것을 해상자위대가 확인했다고 이날 밝혔다.

일본 EEZ에서 사격 훈련을 하는 중국 해군 미사일 구축함. 일본 방위성 통합막료감부 자료 캡처

이 가운데 중국 미사일 구축함 1척은 오키노토리시마 남서쪽 약 180㎞ 지점에서 사격훈련도 한 것으로 나타났다. 이 함정은 주변 선박에 훈련 지역 및 기간에 대해 사전 통보한 것으로 알려졌다.

방위성은 타국 함정이 일본 EEZ 내에서 사격을 했다고 공표한 사례는 확인 가능한 범위 내에서는 이번이 처음이라고 밝혔다.

교도통신은 이 훈련이 중·러가 사전 예고한 태평양에서의 연합 해상 훈련의 하나로 보인다고 전했다.

방위성은 중국의 사격훈련이 주변을 지나는 선박의 안전을 위협할 수 있는 일이라며 외교적 경로를 통해 중국 측에 항의했다고 밝혔다. 이번 사격 훈련으로 주변 선박이 입은 피해는 확인되지 않았다.

영국에서 열리고 있는 에어쇼에 참석 중인 고이즈미 신지로 방위상은 20일(현지시간) 기조 강연에서 이와 관련, “중국과 러시아의 해군 함정이 일본 EEZ 내에서 실전 연습을 실시했다”며 “중·러가 군사 공조를 강화하고 있다”고 지적했다.

고이즈미 방위상은 또 영국·이탈리아 국방장관과 만나 3개국이 추진 중인 차세대 전투기 공동개발 계획 ‘글로벌 전투 공중프로그램’(GCAP)에서의 협력을 강조했다. 그는 “방위 생산력이야말로 억지력”이라며 “방위 산업은 더는 한 나라만으로 완결되지 않고 유럽 등 우호국과의 협력이 일본에 불가피하다”고 강조했다.

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