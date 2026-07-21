유노윤호 “세상에서 제일 나쁜 남자였다”…한 여성에게 네 번 차인 사연

그룹 동방신기 출신 가수 겸 배우 유노윤호가 과거 연애사에 대해 밝혔다.

유노윤호는 지난 20일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에 출연해 선미, 조나단과 함께 이야기를 나눴다.

이날 유노윤호는 “나는 27살 때 결혼하겠다고 회사에 통보했다”고 말해 모두를 놀라게 했다. 그는 “부모님께서 27살에 결혼하셔서 나도 그 나이에 결혼하고 싶다고 생각했다”고 이유를 설명했다.

당시 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서였던 이수만의 반응도 공개했다. 유노윤호는 “이수만 선생님께서 ‘결혼은 좋은데 아이는 조금 늦게 갖는 게 좋다’고 말씀하셨다”고 밝혔다.

SBS ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처

이어 “기회가 된다면 결혼은 해보고 싶다. 요즘 조카들을 보면 마음이 흔들린다”면서 현재의 결혼관에 대해서도 전했다.

또한 유노윤호는 “한 여성 분에게 네 번 차인 적이 있다”고 고백해 출연진을 놀라게 했다. 그는 “세상에서 가장 나쁜 남자는 바쁜 남자라고 생각한다”며 “아이돌은 해외 일정이 많다보니 상대방에게 무슨 일이 생겼을 때 곁에 있어주고 싶어도 현실적으로 쉽지 않았다”고 털어놨다.

이수지가 “유노윤호씨도 나쁜 남자였냐”고 묻자 그는 “나는 정말 나쁜 남자였다”고 자조적으로 답해 웃음을 자아냈다. 이어 “지금은 영상통화가 자유롭지만 그때는 그것도 쉽지 않았다”고 회상했다. 탁재훈이 상대가 연예인이었는지를 묻자 유노윤호는 “상상에 맡기겠다”며 말을 아꼈다.

이날 방송에서는 배우 활동에 대한 뒷이야기도 공개됐다. 유노윤호는 최근 출연한 디즈니+ 시리즈 ‘파인: 촌뜨기들’ 오디션 당시 감독에게 좋은 평가를 받지 못하자 “2주만 시간을 달라”고 요청한 뒤 목포로 내려가 1970~80년대 사투리를 직접 익혔다고 밝혔다.

그는 “2주 뒤 다시 오디션을 봤다. 문을 열고 들어가면서부터 극 중 인물처럼 연기했다. 그 자리에서 합격 통보를 받았다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지