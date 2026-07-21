교촌에프앤비 ‘바르고 봉사단’, 특수학급 학생들과 재난 안전체험 진행

교촌에프앤비 ‘바르고 봉사단’이 지난 16일 서울 구산초등학교 특수학급 학생들과 함께 광나루안전체험관과 서울상상나라에서 재난 안전체험과 전시 관람을 진행했다.

교촌에프앤비 사옥. 교촌에프앤비 제공

올해 네 번째로 마련된 동행 봉사에는 교촌 가맹점주와 자립준비청년 등이 특수학급 학생들과 짝을 이뤄 일정을 함께했다.

행사에 참여한 자립준비청년들은 교촌의 ‘청년의 꿈’ 장학생들이며, 나눔의 선순환에 뜻을 더했다.

봉사단과 학생들은 광나루안전체험관에서 지진·풍수해·화재 등 여러 상황을 주제로 한 안전체험에 참여하며 재난 상황별 행동 요령을 익혔다.

서울상상나라에서는 캠핑체험·신체놀이·과학놀이 등 다양한 전시와 놀이 프로그램을 즐기며 특별한 추억을 만들었다.

2023년 출범한 ‘바르고 봉사단’은 교촌 임직원과 가맹점주, 가맹점주 가족 등이 참여하는 봉사단이다.

올해는 시각장애아동을 위한 점자촉각 키트 제작을 시작으로 자동차 복합문화공간, 국립중앙박물관, 공항철도 등에서 체험학습을 진행해왔다.

교촌에프앤비 관계자는 “지역사회와 함께하는 상생 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

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