최시훈, 에일리에 "기분 좋은 날 많지 않아"

가수 에일리가 남편 최시훈이 결혼 후 수다스러워졌다고 밝혔다.

18일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에서는 '자기야 일본의 몰디브라며'라는 제목의 영상이 게재됐다.

부부는 일본 미야코지마로 여름 휴가를 떠났다.

에일리는 "어제 친구 부부랑 같이 저녁 먹었는데 남편이 수다스러워졌다 하니까 친구들이 놀라더라. 완전 아줌마라고, 내가 최줌마라 부른다 했더니 안 믿는 거다"고 했다.

이어 "(최시훈은) 내 말도 들어주고 본인 얘기도 많이 한다"고 했다.

최시훈은 "난 얘기를 엄청 잘 들어주지 않냐. 나이 들면 서로밖에 없다. 부부가 서로 수다를 안 떨고 대화가 없으면 얼마나 심심하냐"고 했다.

에일리는 "근데 하루종일 수다 떠는 건 좀 힘들긴 하다. 입 터지는 날이 있다. 기분이 좋은 거다. 그래서 그냥 받아준다"고 했다.

최시훈은 "기분 좋은 날이 많지 않다. 그렇게 수다 떠는 날이 많지 않다"고 했다.

에일리는 "하루종일 수다가 멈추지 않는다. 생각할 틈이 없다. 원래 연애 때는 안 그랬는데"라고 토로했다.

<뉴시스>

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