구혜선, 이혼 6년 만에 꺼낸 재혼 생각은?

배우 구혜선이 재혼할 생각이 없다고 밝혔다.

18일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 구혜선이 출연했다.

구혜선. 유튜브 캡처

구혜선은 언제 외로움을 느끼냐는 질문에 "어릴 때부터 외로움을 안 탔다. 안 심심하다"고 했다.

현재 연애를 하냐는 질문에는 "안 한다"고 했다.

또 언제부터 솔로였냐고 묻자 "할 때도 있고 안 할 때도 있는데, (상대방) 눈치도 봐야 하고 맞춰줘야 하고 그런 게 힘들다"고 했다.

그는 김주하가 결혼에 대해 언급하자 "저는 각자 (집으로) 돌아가야 하는 것 같다"고 했다.

그러면서 "나 혼자 살 때는 내가 며칠 머리를 안 감고 소리를 질러도 나니까 (괜찮다). 타인과 함께 사는 건 완벽하게 나를 드러내서 마주해야 하는 거다"고 했다.

아울러 "내가 너무 싫은 나를 계속 마주해야 하고 잠깐 담배 한 대 피우고 오면 좋을 것 같은 그런 시간이 없는 것 같다"고 했다.

김주하가 "그런 나까지도 사랑해 줄 만한 사람이 있다면 어떻게 할 거냐"고 물었고, 구혜선은 "그런 사람은 저밖에 없다고 생각한다"고 했다.

구혜선은 2016년 배우 안재현과 결혼했고 2020년 이혼했다.

<뉴시스>

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