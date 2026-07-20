北, 임진강 황강댐 방류… “접경지역 주민피해 없도록 대응”

정부는 북한이 임진강 상류 황강댐에서 물을 방류한 것으로 추정된다고 밝혔다.

기후에너지환경부는 20일 20시47분께 촬영된 접경지역 위성 영상을 분석한 결과, 북측 황강댐에서 일부 방류가 이뤄진 것으로 추정된다고 밝혔다. 기후부는 하루에 2～4차례 위성영상으로 접경지역을 모니터링하고 있다.

경기 연천군 임진교에서 바라본 상류 모습. 뉴시스

이번 방류는 지난 7월17일∼19일에 이어 7월20일∼21일 기간 북측 임진강 유역에 집중호우가 예상됨에 따라 북한이 방류한 것으로 추정된다.

이날 21시 기준 군남댐 상류 필승교 수위는 행락객 대피 기준 수위인 1.0m보다 낮은 0.77m다. 황강댐 방류 영향으로 수위는 점차 상승할 것으로 예상된다.

정부는 황강댐 방류로 접경지역 주민 피해가 발생하지 않도록 대응하겠다고 밝혔다.

기후부와 관계기관은 필승교 수위가 행락객 대피 기준 수위에 도달할 경우, 댐 하류 순찰을 진행하고 행락객 등을 대상으로 안전지역 대피를 계도하는 등 접경지역 위기대응 매뉴얼에 따라 대응할 계획이다.

송호석 기후부 수자원정책관은 “추가적인 위성영상 분석과 함께 필승교 수위를 지속적으로 모니터링해 접경지역에서 주민 피해가 없도록 관계기관과 함께 철저히 대응하겠다”고 밝혔다.

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