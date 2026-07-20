인천 쿠팡물류센터 화재 61시간 만에 초진…잔불 정리 중

인천 쿠팡물류센터에서 발생한 화재가 61시간여 만에 초진됐다.

20일 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 진화 작업이 진행되고 있다. 연합뉴스

인천소방본부는 지난 18일 오전 6시54분쯤 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 발생한 화재를 20일 오후 8시 초진했다고 밝혔다.

불이 난 건물은 지상 8층, 연면적 29만9000㎡ 규모다. 내부에 다량의 가연성 물질이 적재돼 있었고 건물 구조가 복잡해 진화 작업에 어려움을 겪었다.

화재 당시 물류센터 직원 등 121명은 스스로 대피했으며 현재까지 확인된 인명피해는 없다.

건물 붕괴 가능성을 우려한 서해구는 인근 주민들에게 대피령을 내렸다. 주민 200여명은 임시 대피소에 머물고 있다.

소방 당국은 화재 발생 이후 대응 1단계와 2단계를 차례로 발령했다. 인근 8개 시·도의 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령도 내려 진화 작업을 벌였다.

진화 작업이 장기화하자 건물 주요 지점 3곳에는 붕괴 경보기를 설치해 만일의 상황에 대비했다.

소방 당국은 이날 장비 231대와 소방관 등 인력 812명을 투입해 사흘째 진화 작업을 벌인 끝에 큰 불길을 잡았다. 현재 대응 단계를 유지한 채 잔불을 정리하고 있다.

소방 당국은 화재가 완전히 진압되면 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.

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